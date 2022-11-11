"Для нас любая погода – летная! Всем продуктивного дня!": как минобороны РФ избежали подробностей о ситуации в Херсонской области
В вечернем своде минобороны России избежало подробностей о ситуации на Херсонщине, а в утреннем сообщении пожелали всем "продуктивного дня"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 22:59 террористы из минобороны России не поделились подробностями относительно ситуации на Херсонском направлении, в то же время коротко заявили, что "маневр осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом".
Оперативное командование "Юг" сообщает, что артиллерия ВСУ выполнила более полусотни задач: уничтожает логистику и систему управления оккупантов.
ОК "Юг" подчеркнули, что "оккупанты экстренно упаковываются в плавсредства и убегают через Днепр".
В своих источниках коммуникации российские оккупанты продолжают избегать подробностей о ситуации на Херсонщине.
В 4:01 минобороны РФ пожелали всем "продуктивного дня".
- В ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.
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