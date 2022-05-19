Для нас это так же важно, как и оружие, – Шмыгаль призвал G7 предоставить Украине срочное финансирование
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился на переговорах к министрам финансов G7 с просьбой предоставить финансовую помощь Украине для оперативных нужд бюджета
Об этом сообщает в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Во время встречи Денис Шмыгаль подчеркнул, что сегодня Россия воюет не только против Украины, но и всего цивилизованного мира.
"Попытки врага вызвать продовольственный, миграционный, энергетический кризисы скажутся на благосостоянии сотен стран. Об этом свидетельствуют и данные Международного валютного фонда. Глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах", – рассказал Денис Шмыгаль.
Поэтому победа Украины будет общей для всего мира. Шмыгаль призвал министров оказать нашей стране срочную финансовую поддержку для оперативных нужд бюджета: "Для нас это так же важно, как и оружие".
- 13 мая Украина призвала членов Большой семерки передать нашей стране российские замороженные активы в сотни миллиардов долларов. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о переговорах со странами Большой семерки по поставкам ракетных систем залпового огня.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 13 мая, посетил мероприятия G7 и ЕС. Также должны пройти переговоры с руководством Германии и Нидерландов с тем, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины.
- 15 мая, в видеообращении из Берлина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал , что G7 положительно отреагировала на идею передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.
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