Для нас это так же важно, как и оружие, – Шмыгаль призвал G7 предоставить Украине срочное финансирование

Об этом сообщает в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время встречи Денис Шмыгаль подчеркнул, что сегодня Россия воюет не только против Украины, но и всего цивилизованного мира.

"Попытки врага вызвать продовольственный, миграционный, энергетический кризисы скажутся на благосостоянии сотен стран. Об этом свидетельствуют и данные Международного валютного фонда. Глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах", – рассказал Денис Шмыгаль.

Поэтому победа Украины будет общей для всего мира. Шмыгаль призвал министров оказать нашей стране срочную финансовую поддержку для оперативных нужд бюджета: "Для нас это так же важно, как и оружие".

13 мая Украина призвала членов Большой семерки передать нашей стране российские замороженные активы в сотни миллиардов долларов. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о переговорах со странами Большой семерки по поставкам ракетных систем залпового огня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 13 мая, посетил мероприятия G7 и ЕС. Также должны пройти переговоры с руководством Германии и Нидерландов с тем, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины.

15 мая, в видеообращении из Берлина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал , что G7 положительно отреагировала на идею передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb