"Для нас это принципиально": Зеленский прокомментировал возможность "гибридного" трибунала за преступления РФ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность "гибридного" трибунала за преступления РФ
Об этом он заявил во время визита в Нидерланды и выступил с речью в Международном уголовном суде в Гааге.
"Мы все понимаем, что, несмотря на ту или иную работу - мы будем работать над созданием специального трибунала, потому что мы должны осуждать преступление агрессии как такое, как самое главное, как первоначальное преступление и здесь у нас есть большая группа, которая состоит из 35 стран. Тем не менее, есть какие-то те или иные мнения относительно того, в каком виде должен быть построен этот трибунал. Наша позиция четкая – мы будем работать без каких-либо гибридных форматов, будем работать над конкретным трибуналом, чтобы ответственные за свои преступления не были неприкосновенными. Для нас это очень важно, это один из принципиальных вопросов", – заявил он.
Зеленский, в частности, отметил, что Украина знает, откуда пошел "гибридный мир" и помнит с начала 2014 года Минские соглашения.
"Мы знаем, к чему это привело и на любой гибридный мир, гибридный трибунал как развитие этого, Украина соглашаться не хочет", – заявил президент Зеленский.
- 4 мая президент Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды выступил с речью в Международном уголовном суде в Гааге.
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