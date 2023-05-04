Об этом он заявил во время визита в Нидерланды и выступил с речью в Международном уголовном суде в Гааге.

"Мы все понимаем, что, несмотря на ту или иную работу - мы будем работать над созданием специального трибунала, потому что мы должны осуждать преступление агрессии как такое, как самое главное, как первоначальное преступление и здесь у нас есть большая группа, которая состоит из 35 стран. Тем не менее, есть какие-то те или иные мнения относительно того, в каком виде должен быть построен этот трибунал. Наша позиция четкая – мы будем работать без каких-либо гибридных форматов, будем работать над конкретным трибуналом, чтобы ответственные за свои преступления не были неприкосновенными. Для нас это очень важно, это один из принципиальных вопросов", – заявил он.

Зеленский, в частности, отметил, что Украина знает, откуда пошел "гибридный мир" и помнит с начала 2014 года Минские соглашения.

"Мы знаем, к чему это привело и на любой гибридный мир, гибридный трибунал как развитие этого, Украина соглашаться не хочет", – заявил президент Зеленский.