Для нас честь добавить Украину в заявку на ЧМ-2030, - президент Федерации футбола Португалии
Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш заявил, что для его страны честь – добавить Украину в совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Об этом сообщает Marca.
"Для нас честь добавить Украину к заявке. После вторжения в Украину Португалия и Федерация футбола Португалии были частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола для тех, кто больше всего в этом нуждается. Для кого-то включение Украины в заявку может показаться неожиданным, однако мы считаем это логично и правильно. Мы не можем быть равнодушными к ситуации в Украине. Украина не исчезнет из нашей памяти", - сказал президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш.
Испания и Португалия сначала планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вдвоем, но согласились отдать Украине матчи группового раунда одной из групп.
По информации британского издания The Times, идея была одобрена президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержала правительства Испании и Португалии.
Инициаторы присоединения Украины к заявке убеждены, что Украина в 2030 году будет отвечать необходимым для проведения турнира критериям безопасности и возобновится после войны с Россией.
- 4 октября стало известно, что Украина намерена присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии на проведение финальной части чемпионата мира-2030.
- 5 октября правительство Испании согласилось, чтобы Украина присоединилась к ее совместной с Португалией заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
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