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Для нарушения логистики и перегрузки ПВО врага: эксперт Defense Express Рябых рассказал о ракете "Трембита", которую разрабатывают волонтеры

1 мая, 2023 понедельник
16:55
Война с Россией

Предложенная волонтерами ракета "Трембита" на порядок дешевле тех, которые используют системы ПВО. Впрочем, она может быть достаточно эффективной

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"Большую роль в организации обороны и безопасности Украины играют волонтеры. Эта волонтерская группа, которая имеет определенные наработки в ракетных технологиях предложила свой вариант ракеты. Насколько я понял, используются нетрадиционные методы для приведения ее в движение - речь может идти об импульсном двигателе. Судя по задумки, они мощно", - сказал он.

По словам Рябых, для того чтобы нам решить вопрос противостояния с РФ, в том числе нужно перегружать ее ПВО.

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"Предложенная волонтерами ракета на порядок дешевле тех, которые используют системы ПВО. Она достаточно низкотехнологичная, чтобы производиться кустарно. Впрочем, она может быть достаточно эффективной - в заряженном состоянии она может весить до 100 кг и нести 20 кг взрывчатого вещества, поражать цели на расстоянии до 140 кг. По замыслам, такие ракеты дешевые могут использоваться для нанесения ударов по целям на оперативную глубину. Например, чтобы нарушить логистическое обеспечение. Так и, например, для перегрузки ПВО, которая у них и так дырявая", - считает эксперт.

Военные новости
оружие для Украины
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