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Для модульных укрытий в Киеве необходимо утвердить стандарты на уровне государства

8 июля, 2023 суббота
14:02
Общество

Для модульных защитных сооружений, 250 штук которых планируют установить в районах столицы, где нет укрытий, необходимо утвердить стандарты на государственном уровне

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

Он отметил, что не во всех районах столицы можно обустроить полноценные укрытия. В связи с этим городские власти планируют установить там модульные защитные сооружения.

Для этого, по словам мэра, необходимо утвердить специальные стандарты на государственном уровне. Он также отметил, что власти Киева уже выделили средства на 250 таких укрытий, впрочем, сумму не назвал.

"Их установка может занять несколько дней, однако специальная комиссия должна определить, что эти сооружения выдерживают определенную нагрузку. Согласно документам КМДА уже выделила средства и готова установить 250 защитных сооружений", - подчеркнул Кличко.

Ситуация с укрытиями в Украине и трагедия возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, поручив проверить все укрытия в Украине, в том числе все в столице. Столичные власти заявили, что теперь все укрытия в городе будут постоянно открыты.

3 июня Голосеевский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела закрытого укрытия – директора поликлиники №3 Деснянского района Олега Шугалевича и заместителя главы Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко. Шугалевич обвинялся в том, что он не проконтролировал работу укрытия. Охранника заведения Вадима Мышкина - единственного, кто признал свою вину, - отправили в СИЗО на 2 месяца.

КМДА заявила , что укрытие в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа и пообещала установить модульные железобетонные объекты защиты.

10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию. В то же время ДСНС сообщила , что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий - около 63 тыс. объектов, из которых около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию. 23 июня на заседании РНБО было принято решение ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. 26 июня президент Зеленский своим указом ввел это решение в действие.

3 июля глава МОН Оксен Лисовый сообщил, что в Украине укрытиями обеспечено 67,8% учебных заведений. В тот же день в КМДА заявили, что, чтобы попасть в укрытие, расположенное в учебных заведениях Киева, нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Причина – защита детей от диверсионных групп.

Украина
Виталий Кличко
Киевщина
новости Киева
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