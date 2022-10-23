"Для многих в мире Россия – бельмо на глазу", - патриарх Кирилл
Патриарх РПЦ Кирилл после литургии высказался, что для многих в мире Россия "бельмо на глазу" из-за "альтернативного взгляда на мир, Бога и человека"
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
После литургии в Серафимо-Дивиевском монастыре в Нижегородской области, Патриах Кирилл выразил мнение, что для мира Россия - "бельмо на глазу", которое "пытаются стереть с лица земли".
"Причиной" он назвал "альтернативный взгляд на мир, Бога и человека", который "отличается" от западного.
- 24 сентября патриарх Кирилл призвал мобилизованных умирать за Россию, заявив, что "Христос воскрес и вы воскреснете".
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