"Для многих в мире Россия – бельмо на глазу", - патриарх Кирилл

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

После литургии в Серафимо-Дивиевском монастыре в Нижегородской области, Патриах Кирилл выразил мнение, что для мира Россия - "бельмо на глазу", которое "пытаются стереть с лица земли".

"Причиной" он назвал "альтернативный взгляд на мир, Бога и человека", который "отличается" от западного.

24 сентября патриарх Кирилл призвал мобилизованных умирать за Россию, заявив, что "Христос воскрес и вы воскреснете".

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