Вижу, что большой резонанс вызвало выступление главы итальянского правительства Дж. Мэлони в парламенте своей страны, где она четко обозначила позицию о необходимости поддержки Украины. Хорошо, что она все прекрасно понимает, понимает, что конкретно происходит у нас, потому что у некоторых западных политиков с этим до сих пор большие проблемы.

Кажется, что может быть проще? На Украину напала Россия. Напала по наиболее банальной причине, которая существовала всегда. Из-за желания одного государства захватить другое. Но проблема в том, что сейчас, как XXI век, есть куча международных документов, которые прямо это запрещают, куча организаций, которые должны за этим следить, но Россия просто взяла и напала.

Конечно, они придумали кучу причин, почему это должно было произойти, и здесь тоже ничего нового нет, потому что, очевидно, еще при шумерских царях для войны придумывали какие-то "причины", хотя реально основанием было исключительно желание завоеваний.

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Проблема человечества состоит в том, что Россия хочет вернуть всех обратно в темное и мрачное прошлое тотального беззакония, основанного исключительно на "правых силах".

И это не "территориальный спор", как нам пытаются доказать отдельные американские политики, потому что нет никаких территориальных споров. Границы Украины были признаны всеми государствами мира в 1991 году, и первым это сделала сама Россия. И это не тот случай, когда можно сделать вид, что ты зажал несколько пальцев на ладони.

Это никакое не противостояние России с "Западом", из НАТО, из США, никакой не "конфликт", а просто обычная завоевательная война в стремлении "пересмотреть" историю.

Я, в общем-то, понимаю, откуда берутся настроения отдельных представителей западных обществ. И речь не только о тех, кто как-то зависит от России. Для многих просто трудно признать реальность и проще ее отвергать. Трудно признать, что то абсолютное зло, о котором они читали в учебниках, то, о котором они смотрели фильмы, это не атрибут прошлого

Я, в общем-то, понимаю, откуда берутся настроения отдельных представителей западных обществ. И речь не только о тех, кто как-то зависит от России. Для многих просто трудно признать реальность и проще ее отвергать. Сложно признать, что то абсолютное зло, о котором они читали в учебниках, то, о котором они смотрели фильмы, это не атрибут прошлого. Это часть нашей реальности. Оно рядом с нами. Оно живое, активное, действенное и опасное. А еще у него есть ядерное оружие.

Поэтому проще убеждать себя, что это все "конфликт", "территориальный спор", противостояние с "Западом". Ну, а некоторые политики это чувствуют и пытаются тоже это повторять.

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Но реальность от этого не изменится. Россия начала захватническую войну. Примитивную захватническую войну с целью захвата и аннексирования целого государства. Граждане этого государства с этим не согласились, предоставили отпор, захватчик "обиделся" и развернул террор. Так захватническая война стала войной за существование украинского народа.

И поэтому многие "миротворцы" вместе с одним "дедом в белом" из Рима должны помолчать, и не пытаться поставить на одну ступень жертву и агрессора, а просто подумать, что лично они могут сделать, чтобы остановить агрессию и сделать ее невозможной в будущем.

А для этого, в первую очередь, нужно не пытаться вознаградить агрессора (а "отдать территории" – это как раз о вознаграждении агрессора за агрессию), а пытаться наказать агрессора.

Многие "миротворцы" вместе с одним "дедом в белом" из Рима должны помолчать, и не пытаться поставить на одну ступень жертву и агрессора, а просто подумать, что лично они могут сделать, чтобы остановить агрессию и сделать ее невозможной в будущем. А для этого, в первую очередь, нужно не пытаться вознаградить агрессора (а "отдать территории" - это как раз о вознаграждении агрессора за агрессию), а пытаться наказать агрессора

И да, агрессор — это не абстрактный Путин, о котором точно не известно, жив ли он или нет (да это и не важно), а весь народ, его породивший. Вложивший в головы этому самому "коллективному Путину" идею, что завоевательная война — это самое большое благо, это оправдание для всего, это путь к истории...

Некоторые на Западе упорно продолжают призывать не возлагать "коллективную ответственность" на всех россиян. Но они сами это сделали. Сами взяли на себя ответственность и продолжают это делать. Когда выбирали имперских вылупок во власть, когда радостно приветствовали аннексию Крыма, открывшую дверь до этой войны, когда вербовались на фронт, когда глотали всю кремлевскую пропаганду. Они все, кто это делал, брали на себя ответственность. Не коллективную – индивидуальную ответственность. И именно индивидуально они должны его нести. Все, кто виноват. То есть почти все.

Поэтому, уважаемые европейцы, сейчас идет война. Война, которая началась как попытка завоевать один народ другим, и продолжается как попытка уничтожить один народ другим. Это преступление, в котором расписался целый народ, хотя ордер на арест выписали пока только двум его "выдающимся представителям". Но отвечать должны все.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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