Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Агия Загребельская дала комментарий о дальнейшей перспективе бизнеса иностранных компаний, которые Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны.

"ЕС уже общается с указанными компаниями, понятно, что мы не можем сразу ждать санкций против них, но уже начинаются расследования по возможным коррупционным правонарушениям или возможному отмыванию доходов. Эти компании все больше сталкиваются с давлением со стороны западных банков и инвесторов. Внесение компаний в список международных спонсоров войны – это уже констатация Нацагентством факта, что эти компании работают в высокорисковой, токсичной среде, соответственно, сами компании со своими штаб-квартирами становятся также высокорисковыми и токсичными", - пояснила глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК.

Загребельская добавила, что уже есть несколько компаний из перечня международных спонсоров войны, которые заявили о том, что приняли решение о выходе с российского рынка, это та же "Leroy Merlin", а также "Danieli", которых пока не исключают из реестра, потому что еще ждут их выхода с рынка РФ.

"Однозначно, для компаний внесение в список международных спонсоров войны – это первый шаг к санкциям, потому что сегодня российское правительство делает все возможное, чтобы превратить мировые бренды в соучастников. Все начиналось с того, что эти компании хотели просто остаться в России, потому что россиян также надо обслуживать. А затем это кончается тем, что компании начинают награждать российских военных льготными кредитами или кредитными каникулами, если речь идет о банках. Сейчас правительство РФ разрабатывает военный налог, который нужно будет платить корпорациям.Также есть компании, способствующие российским властям в мобилизации. Напомню из истории, что часть компаний, оставшихся работать в нацистской Германии, затем столкнулись с исками о выплате репараций. И часть этих компаний выплатила эти иски, заключив мировые соглашения с потерпевшими. Поэтому, международные компании, оставшиеся на российском рынке, должны быть готовы к тому, что если они сейчас не примут единственно правильное решение, то в будущем могут столкнуться с исками украинцев о выплатах репараций", - отметила юрист.

Агентство уже внесло в список, в частности: китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французскую сеть Auchan, немецкую Metro и другие компании.

Также НАПК внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.















