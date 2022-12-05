Для меня культура – это оружие, – Тайра во время вручения премии Уинценза в рамках Via Carpatia

Об этом сообщает Еспрессо.

Премию имени польского писателя, переводчика Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" в пятый раз присуждают на Форуме Via Carpatia. Церемония награждения прошла в Доме Франка во Львове. Нынешняя премия прежде всего о том, как украинцы ставят конец авторитаризму в Украине и мире.

"Когда мы задумывали эту премию, нам очень хотелось, чтобы мы осознали важность двух вещей. Первое, это конечно – демократия. Потому что происходящее сейчас – это очевидно борьба против уничтожения Украины имперским центром, но это тоже на самом деле начало мировой войны авторитаризма против демократии, – отметил Николай Княжицкий во время вручения. - Мы призваны поставить конец авторитаризма в мире. Мы как украинцы, как нация. Как нация, которая умеет любить, как нация, которая всегда понимала, что такое демократия, на протяжении всей своей истории. Демократия для нас – это еще и свобода каждого, и мы неслучайно назвали эту премию именем Станислава Винценза".

"Когда-то мне в руки попала интересная достопримечательность восточной медицины. Там была одна фраза, что на свете нет ничего, что не может стать лекарством. Размышляя об этом, я подумала, что есть еще одна вещь, которая подходит под эти критерии. В мире нет ничего, что не могло бы стать оружием. В первую очередь для меня оружие – это культура. Как и лекарство, – убежденно говорит Тайра во время вручения. – Пусть же культура станет нашим оружием, а оружие – лекарством против московской чумы. пусть эти две вещи являют миру величие и красоту украинской души".

Свою премию Юлия Паевская посвятила в том числе и замученному оккупантами детскому писателю Владимиру Вакуленко.

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