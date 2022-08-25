Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Вице-премьер - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук провела рабочее совещание с участием представителей Министерства здравоохранения и областных военных администраций, где решался вопрос вакцинации ВПЛ от COVID-19. Речь идет о вакцинации переселенцев в местах их компактного проживания. Такая вакцинация особенно актуальна накануне новой волны этого заболевания нынешней осенью.

"Речь идет о медицинской защите внутренних переселенцев. Наши ВПЛ в местах компактного проживания должны быть надежно защищены от COVID-19, а затем - вовремя привиты. От этого зависит здоровье десятков тысяч людей", - подчеркнула вице-премьер.

По инициативе Минреинтеграции для вакцинирования внутренних переселенцев будут привлечены мобильные медицинские бригады, которые будут проводить прививки ВПЛ в местах их компактного проживания.

В августе в ВОЗ заявили, что количество смертей от коронавирусной болезни начало расти.

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