Для массовой вакцинации внутренних переселенцев от COVID-19 привлекут мобильные бригады
Перед новой волной заболевания COVID-19 внутренних переселенцев будут вакцинировать в местах их компактного проживания
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Вице-премьер - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук провела рабочее совещание с участием представителей Министерства здравоохранения и областных военных администраций, где решался вопрос вакцинации ВПЛ от COVID-19. Речь идет о вакцинации переселенцев в местах их компактного проживания. Такая вакцинация особенно актуальна накануне новой волны этого заболевания нынешней осенью.
"Речь идет о медицинской защите внутренних переселенцев. Наши ВПЛ в местах компактного проживания должны быть надежно защищены от COVID-19, а затем - вовремя привиты. От этого зависит здоровье десятков тысяч людей", - подчеркнула вице-премьер.
По инициативе Минреинтеграции для вакцинирования внутренних переселенцев будут привлечены мобильные медицинские бригады, которые будут проводить прививки ВПЛ в местах их компактного проживания.
- В августе в ВОЗ заявили, что количество смертей от коронавирусной болезни начало расти.
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