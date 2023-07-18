Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, в первую очередь речь идет о гражданах, которые учатся в местных "образовательных учреждениях". Их заставляют помогать гражданам, застрявшим в автомобильной пробке на трассе в Крым.

"Все это преподносится как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения по типу "молодая гвардия" и другие оккупационные образования, в которые оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отмечают, что имитировать волонтерские движения, выборы и другие процессы, присущие развитым гражданским обществом, является типичным сценарием российской власти.

"В самой же РФ никакого гражданского общества не существует, а все "волонтеры" финансируются Кремлем и отвечают за массовку", - добавляют там.

В ЦНС также призвали людей на временно оккупированных территориях игнорировать подобные меры российских окупантов, иначе таким образом можно погубить свою жизнь.

Взрыв на Крымском мосту: что известно?

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России " за взрыв на Крымском мосту.

По данным росСМИ, Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

18 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине. Кроме того, он был построен незаконно.