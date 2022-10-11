Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Можно заключить, что сейчас как раз для массированного удара по Украине военное руководство РФ могло получить команду о снятии ракет из так называемых неприкосновенных запасов. И соответственно мы можем понять, что при том уровне коррупции, которая сейчас есть у РФ, а также при этом уровне компетенции оборонной промышленности России, особенно на фоне санкций, что на тот неприкосновенный запас могла быть поставлена куча разнообразных ракет как с дефектами, обнаруженными в ходе заводских испытаний или отбракованными ОТК, так и часть ракет, возможно, новых, которые изготовлены без электроники , которая должна быть поставлена", - сказал Валерий Рябых.

Военный эксперт Defense Express отметил, что во время массированного ракетного удара Россией по Украине до целей не долетело 50% ракет.

"И вот в результате как раз видим, что 50% ракет не долетели до Украины. Это говорит о том, что эти запасы заканчиваются. Они еще есть, конечно, но качество их становится довольно сомнительным. И мы видим это по результатам тех ударов, которыми это "министерство терроризма и нападений", как объявили вчера, было удовлетворено", - добавил он.

В течение 10 октября РФ нанесла более 61 ракетного и 32 авиационных удара , совершила около 92 обстрелов из РСЗО. Однако 73 воздушные цели были уничтожены украинскими подразделениями противовоздушной обороны на разных направлениях.

В понедельник, 10 октября , в результате российских ракетных ударов по Украине погибли по меньшей мере 14 человек.

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