Для массированного ракетного удара в День Независимости у россиян нет ресурса, – военный эксперт Селезнев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы входим в достаточно серьезный промежуток времени. Речь идет о Дне Независимости. Есть вероятность, что россияне снова могут реализовать ту тактику, которую они использовали 24 февраля, когда в течение нескольких дней массово обстреливали территорию Украины. Однако вряд ли они могут повторить именно такой массированный" удар. Сейчас ситуация уже изменилась и у россиян есть определенные ограничения по использованию ракет", - пояснил Селезнев.



Эксперт подчеркнул, что у Украины есть возможности для того, чтобы уничтожить военные объекты россиян в Крыму.



"Сейчас не важно, признают ли Вооруженные силы Украины удары по военным объектам россиян в Крыму. Гораздо важнее результат. Мы же видим, как активно работает ПВО россиян в Крыму. Это значит, что у нас есть возможности и средства для того, чтобы наносить ударов по временно оккупированному Крыму", - добавил он.

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