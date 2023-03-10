Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли изготовить за месяц, сегодня было потрачено на украинские трансформаторы", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что противник пытается наверстать расход боеприпасов через производство. Однако производить в должном количестве РФ не может.

"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже из-за производства тех затрат", - добавил Юсов.

В то же время, разведчик отметил, что враг пытается использовать все подходы, чтобы избежать санкций, в частности контрабанду и незаконные схемы поставки составляющих для вооружения.