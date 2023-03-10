Для массированного ракетного удара 9 марта РФ использовала вооружение, которое могла произвести за месяц, - ГУР
Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что для массированного ракетного обстрела 9 марта враг использовал вооружение, которое мог произвести за месяц
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.
"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли изготовить за месяц, сегодня было потрачено на украинские трансформаторы", - сказал Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что противник пытается наверстать расход боеприпасов через производство. Однако производить в должном количестве РФ не может.
"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже из-за производства тех затрат", - добавил Юсов.
В то же время, разведчик отметил, что враг пытается использовать все подходы, чтобы избежать санкций, в частности контрабанду и незаконные схемы поставки составляющих для вооружения.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В небе фиксировали вражеские дроны-камикадзе и активность авиации, раздавались взрывы во многих регионах, попадание по критической инфраструктуре.
- После массированной атаки РФ утром 9 марта есть попадание в энергетическую инфраструктуру, ограничение электроснабжения будет применено в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
- По данным министра энергетики Германа Галущенко, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету .
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил , что "кинжалы" - самые дефицитные ракеты на вооружении российской армии.
- Британская разведка объяснила , почему интервал между волнами массированных атак увеличился. По данным аналитиков разведки Великобритании, России нужно накапливать ракеты, чтобы во время массированных атак нанести достаточно мощный удар и преодолеть украинскую ПВО.
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