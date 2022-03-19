Для Мариуполя собрали 200 тонн гуманитарного груза

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете .



Сбор гуманитарной помощи горожанам начали с момента блокады Мариуполя.



"Уже собрано 200 тонн груза – продукты питания длительного хранения, медикаменты и предметы первой необходимости. Помощь для мариупольцев направляли как из Украины, так и из других стран", – отметили в горсовете.



Одну часть гуманитарной помощи планируют отправить в Мариуполь, другую - приехавшив в Запорожье мариупольцам.



Ранее уже пытались доставить гуманитарный груз в город, но из-за российских обстрелов он не смог доехать до людей. В горсовете подчеркнули, что, несмотря на это, попытки доставить в Мариуполь помощь продолжатся.

Напомним, житель города Мариуполя Кирилл Вишняков рассказал, что ситуация в городе Напомним, житель города Мариуполя Кирилл Вишняков рассказал, что ситуация в городе ужасная , люди остались без света, воды и еды.

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