Для Мариуполя собрали 200 тонн гуманитарного груза
Для Мариуполя собрали 200 тонн гуманитарной поддержки, одну часть которой доставят в город, а другую - мариупольцам, которые уехали в Запорожье
Об этом сообщили в Мариупольском горсовете .
Сбор гуманитарной помощи горожанам начали с момента блокады Мариуполя.
"Уже собрано 200 тонн груза – продукты питания длительного хранения, медикаменты и предметы первой необходимости. Помощь для мариупольцев направляли как из Украины, так и из других стран", – отметили в горсовете.
Одну часть гуманитарной помощи планируют отправить в Мариуполь, другую - приехавшив в Запорожье мариупольцам.
Ранее уже пытались доставить гуманитарный груз в город, но из-за российских обстрелов он не смог доехать до людей. В горсовете подчеркнули, что, несмотря на это, попытки доставить в Мариуполь помощь продолжатся.
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