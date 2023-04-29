"Для мальчиков это - быть пушечным мясом в армии": Лубинец напомнил ООН, что РФ забирает из Украины детей с 2014 года
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН на тему похищения Россией детей с оккупированных территорий Украины
Об этом сообщает Укринформ.
Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.
При этом Лубинец подчеркнул, что случаи навязывания детям российского гражданства фиксируют с 2014 года и напомнил, что для упрощения этого процесса президент РФ Владимир Путин подписал указы.
"Для мальчиков-подростков это означает быть пушечным мясом в российской армии и невозможность покинуть Россию после достижения призывного возраста", – отметил Лубинец.
Политику перевоспитания и "изменения родины" омбудсмен назвал свидетельством намерений геноцида. Лубинец также рассказал, что Фонд президентских грантов в РФ финансирует организации по патриотическому воспитанию детей, в частности, в Чечне, создавая молодежные военизированные структуры.
Лубинец напомнил, что российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова, на арест которой Международный уголовный суд выдал ордер, заявила о "воспитании любви к России" в отношении украинских детей, которые неуважительно отзывались о Путине и пели гимн Украины.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что РФ использует образование в качестве инструмента стирания украинской идентичности.
"Образовательный процесс милитаризуется по образцу нацистского гитлерюгенда", - сказал Лубинец, упомянув "юнармию", кадетские школы и уроки "большой перемены" в РФ.
Омбудсмен рассказал, что российские учебники учат детей тезисам об "отсутствии независимого украинского государства, самобытного украинского народа" и важности "расширения территории государства любыми способами, которые являются почетными и важными для РФ". При этом украинскую культуру и историю, а также выдающихся деятелей изображают как часть русской истории.
Лубинец призвал мир "оказывать большее давление на Россию, прекратить игнорировать этот геноцид и придерживаться положений устава ООН".
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию захватчиками жителей временно оккупированных РФ территорий Украины и приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой.
- Владимир Путин подписал указ о возможности депортации жителей временно оккупированных территорий Украины за отказ получать паспорта РФ.
- В Офисе президента Украины этот указ назвали "очевидным проявлением геноцидного характера войны" и попыткой изменить этнический состав населения временно оккупированных территорий Украины.
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