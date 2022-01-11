Для людей с ослабленным иммунитетом: Греция одобрила четвертую дозу вакцины против коронавируса

Об этом сообщает Ekathimerini.



По информации издания, в эту группу входят пациенты с гематологическими и онкологическими заболеваниями, которые находятся на лечении и получают иммуносупрессивные препараты, реципиенты трансплантата и пациенты с ревматическими заболеваниями или почечной недостаточностью.



По решению экспертов, эта группа людей сможет получить четвёртый укол вакцины через 3-6 месяцев после третьей дозы.

Напомним, в Чили начали делать четвертую прививку от коронавируса. В Израиле прививки четвертой дозой вакцины против коронавируса позволили делать медикам.