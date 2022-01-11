Для людей с ослабленным иммунитетом: Греция одобрила четвертую дозу вакцины против коронавируса
Во вторник, 11 января, Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил введение четвертой дозы вакцины против COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом
Об этом сообщает Ekathimerini.
По информации издания, в эту группу входят пациенты с гематологическими и онкологическими заболеваниями, которые находятся на лечении и получают иммуносупрессивные препараты, реципиенты трансплантата и пациенты с ревматическими заболеваниями или почечной недостаточностью.
По решению экспертов, эта группа людей сможет получить четвёртый укол вакцины через 3-6 месяцев после третьей дозы.
- Напомним, в Чили начали делать четвертую прививку от коронавируса. В Израиле прививки четвертой дозой вакцины против коронавируса позволили делать медикам.
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