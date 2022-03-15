Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Госпогранслужба.



Процедуру приняли для того, чтобы не подвергать людей опасности и помочь как можно быстрее пересекать границу.

Согласно этим изменениям лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из следующих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Вместе с каждым человеком с инвалидностью разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста, или другому лицу, достигшему 18-летнего возраста и осуществляющему уход в соответствии с законодательством.

"Документом, подтверждающим осуществление ухода в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Также человека с инвалидностью, признанного недееспособным или ограниченного в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста", – добавляют в сообщении.

Напомним, правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий.