Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу, - Госпогранслужба
Кабинет министров Украины изменил Правила пересечения государственной границы людьми с инвалидностью и сопровождающими их лицами
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Процедуру приняли для того, чтобы не подвергать людей опасности и помочь как можно быстрее пересекать границу.
Согласно этим изменениям лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из следующих документов:
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.
Вместе с каждым человеком с инвалидностью разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста, или другому лицу, достигшему 18-летнего возраста и осуществляющему уход в соответствии с законодательством.
"Документом, подтверждающим осуществление ухода в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Также человека с инвалидностью, признанного недееспособным или ограниченного в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста", – добавляют в сообщении.
- Напомним, правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий.
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