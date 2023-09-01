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Для людей с инвалидностью: Укрзализныця запустила сервис онлайн-заказа инклюзивных вагонов

1 сентября, 2023 пятница
18:56
Общество

Укрзализныця продолжает внедрять программу "Безбарьерная железная дорога": компания запустила сервис онлайн-заказа инклюзивных вагонов для людей с инвалидностью

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Запускаем новый и важный сервис – онлайн-заказ специальных вагонов для лиц с инвалидностью! Теперь не нужно приезжать на вокзал, чтобы забронировать место. Хотя возможность заказать вагон непосредственно в кассе также остается в качестве резервной", - говорится в сообщении.

Указывается, что сервис ориентирован на людей с инвалидностью I группы, детей с инвалидностью, пассажиров на колесных креслах и их сопровождающих.

Чтобы получить билет в инклюзивный вагон, нужно подать заявку через онлайн-сервис по крайней мере за 3 суток до даты запланированного путешествия. После этого операторы в течение 24 часов обработают заявку и свяжутся с заказчиком.

В Укрзализныце подчеркнули, что получить и оплатить билет можно только в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда.

В компании рассказали, что сейчас занимаются внедрением программы "Безбарьерная железная дорога": в парке Укрзализныци уже есть 50 вагонов с подъемниками или пандусами, из них 37 – вагоны нового поколения. Они построены в течение последнего года.

"Все эти вагоны имеют условия для инклюзивного пользования, в частности, есть универсальный туалет и купе обустроено для нужд людей с инвалидностью. В новопостроенных вагонах в таком купе расположены спальные диваны, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело, пульт для регулирования освещения, кнопка для обращения к проводнику и устройство для громкоговорящей связи с ним", - добавили в Укрзализныце.

  • 11 августа Укрзализныця отпраздновала годовщину запуска собственного приложения. За год в нем приобрели более 4 миллионов билетов.
Украина
Укрзализныця
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