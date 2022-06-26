Для людей, находящихся на временно оккупированных территориях, заработает дополнительная горячая линия
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило дополнительный номер горячей линии для жителей временно оккупированных территорий и находящихся за рубежом людей
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Начал работу дополнительный канал связи горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам для граждан, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
Получить консультацию и помощь можно по номеру 38 (096) 078 84 33. Его обслуживают круглосуточно. Можно также оставить сообщение или позвонить по мобильным приложениям WatsUpp/Telegram/Viber.
Операторы будут предоставлять информацию по гуманитарным вопросам, вопросам получения статуса ВПЛ, возвращение с временно оккупированных территорий в Украину, и консультировать людей, которые были принудительно перемещены в РФ
- 25 июня вице-премьер Ирина Верещук сообщила , что депортированные украинцы смогут возвращаться в Украину без документов и обратиться за помощью с приобретением билетов на дом.
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