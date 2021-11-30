Для Лукашенко оккупированный Крым - тема для торгов с Путиным, - Фесенко
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что признав Крым "российским" Лукашенко пытается выторговать в Кремле очередную экономическую помощь
Такое мнение он высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV
"Сейчас проводятся крупные учения наших военных у белорусско-украинской границы. Это касается возможных вызовов. В частности, провоцирования кризиса с мигрантами и увеличения присутствия войск РФ на территории Беларуси. Мы реагируем на эти вызовы так, как нужно. Что касается заявлений Лукашенко о Крыме, то это его торговля с Путиным. Эти вещи не происходят просто так. Кремль требовал от Лукашенко признать Крым российским еще с 2014 года. Но Лукашенко пытался очень долго уходить от такого требования", - пояснил Фесенко.
Он отметил, что Лукашенко пытался поддерживать хорошие отношения с пятым президентом Украины Петром Порошенко, затем уже с нынешним главой государства Владимиром Зеленским и удерживал баланс в отношениях с РФ и Украиной. Но, как считает эксперт, этот баланс сломил прошлогодний политический кризис в Беларуси.
"Баланс Лукашенко между Украиной и РФ был сломан политическим кризисом в Беларуси в прошлом году. Сейчас Лукашенко оказался в ловушке. Он вынужден идти на уступки Путину, но хочет торговаться. И вот Крым – это тема для торгов. Например, для получения дополнительной экономической помощи со стороны Кремля. С другой стороны, Лукашенко делать все, что нужно Путину, потому что хочет сохранить свой пост", - добавил Фесенко.
- Напомним, 30 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым "де-факто и де-юре принадлежит России" , и он планирует посетить оккупированный полуостров.
- В свою очередь, на Волыни прошли масштабные учения подразделений системы МВД Украины в рамках специальной пограничной операции "Полесье". Учения провели у границы с Беларусью.
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