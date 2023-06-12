Для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС в Херсоне могут продлить комендантский час
В Херсоне намерены продлить комендантский час. Благодаря этому соответствующие службы смогут оперативно ликвидировать последствия взрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщил руководитель штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.
"Уровень воды падает стремительно. Появляются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Есть задача это все быстро убрать. В город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику", – отметили в ведомстве.
Во время заседания штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС главный санврач Украины Игорь Кузин доложил, что вспышки инфекционных болезней пока не зафиксированы.
В штабе отметили, что централизованная вода отвечает нормам.
"Ежедневно производят отбор почти 150 проб воды - питьевой и речной", - уточнили там.
При этом жителям не советуют пить неочищенную воду и купаться в водоемах.
- Ранее в Минздраве призвали не собирать и не есть рыбу, погибшую в результате подрыва Каховской ГЭС. Такая рыба может вызвать ботулизм.
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