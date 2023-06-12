Об этом сообщил руководитель штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

"Уровень воды падает стремительно. Появляются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Есть задача это все быстро убрать. В город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику", – отметили в ведомстве.

Во время заседания штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС главный санврач Украины Игорь Кузин доложил, что вспышки инфекционных болезней пока не зафиксированы.

В штабе отметили, что централизованная вода отвечает нормам.

"Ежедневно производят отбор почти 150 проб воды - питьевой и речной", - уточнили там.

При этом жителям не советуют пить неочищенную воду и купаться в водоемах.