Для лечения Саакашвили могут понадобиться психолог и психиатр, – личный врач политика

Об этом он заявил в комментарии журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, передает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра", – отметил он.

Также врач не исключил необходимости подключения специалистов из-за границы для оценки состояния Саакашвили.

"Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность прошла и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. (...) Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление", - подчеркнул он.

По его словам, первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

"У таких больных, как вы знаете, есть посттравматический синдром, который подлежит определенному и сложному лечению и реабилитации", - заявил Кипшидзе.

19 ноября сообщалось, что экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку и переехать в военный госпиталь города Гори.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.

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