Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В Кремле идет перманентная борьба за власть, за сферы влияния под Путиным, то есть кто будет лучшим утилизатором российской армии. Конечно, они там думают о жизни после Путина, потому что надеются, что она у них будет. И те события и интриги, которые плетутся в их Кремле, так или иначе оказывают влияние на количество погибших россиян под Бахмутом. Потому что когда-то кто-то взял и ляпнул Путину, что возьмет Бахмут за три дня. Кажется, это был Пригожин, который и попросил определенные полномочия под это нелегкое дело", - отметил эксперт по военной контрразведке.

Михаил Притула добавил, что полномочия Пригожину дали, но Бахмут он так и не взял.

"Конечно, это использовали конкуренты Пригожина и его подвинули, но вопрос Бахмута остался как карта в этой интриге, в бойне за место под ж***ой Путина. Вот собственно это и происходит, то есть политика в Кремле завязалась на Бахмуте. Российские генералы таким образом решают, кто лучший утилизатор, бросая российских солдат под Бахмут, кто же выполнит эту задачу… Собственно, сейчас война в Украине для Кремля перешла в сферу внутренней борьбы за власть и не более, то есть война как таковая им не нужна, но им важна борьба за власть в Кремле, и они еще надеются, что удержат и власть, и целостность России, есть еще у них такие иллюзии", - прокомментировал Притула.