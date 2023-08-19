Для Кремля переговоры являются элементом войны, - Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный отметил, что Москва надеется на переговорной площадке достичь определенных тактических успехов
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Континентальная геополитическая ситуация говорит о том, что ось Москва – Пекин – Тегеран – Минск будет двигаться одновременно по двум направлениям. Это курс на растягивание войны во времени и параллельное создание новых очагов войны. И я в этом не сомневаюсь, потому что появление вагнеровцев в Беларуси - это не только желание Лукашенко научить своих военных, а второй трек - достижение на переговорной площадке определенных тактических успехов. И упаси боже кому-то в Украине думать, что Кремль одно другому противопоставляет. Переговоры, информационные атаки, переговорные атаки, атаки на линии фронта, дезинформационные атаки - все это война. Если кто-то сегодня в Вашингтоне, Париже, Берлине, Лондоне еще думает о том, что переговоры - это инструмент достижения цели для Москвы, то они допускают очень большую ошибку. Это составляющая войны", - подчеркнул дипломат.
Роман Бессмертный добавил, что ситуация выстраивается таким образом, что Пекин не способен сегодня быстро реагировать на поведение Москвы.
"На самом деле мы имеем дело с явлением абсолютного зла. И если наши партнеры это понимают, то давным-давно нужно менять отношение к ситуации. Надо формировать международный корпус вооруженных сил и международный штаб, соответственно, промышленную базу и задуматься над тем, как выстраивать план, как нанести удар по Москве, который бы, во-первых, разрушил эту коалицию, а я не сомневаюсь, что ось Минск - Москва - Тегеран - Пекин действует и будет продолжать наращивать свое взаимодействие. И второе, нужно понимать, что ведущим в этой четверке является не Пекин и не Тегеран, ведущей стороной является Россия, которая через манипуляции задает тон", - заметил Бессмертный.
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