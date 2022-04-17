"Для красивого сюжета". 55 музыкантов из филармонии Донецка рашисты ложью заманили на передовую

Об этом сегодня, 17 апреля 2022 года, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Еспресо.TV .



"На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты продолжают набирать "добровольцев" из разных невоенных учреждений. Под "добровольную мобилизацию" подпали деятели культуры в Донецке. В социальных сетях города появилась информация о гибели в бою под Мариуполем известного пианиста донецкой филармонии и ансамбля "Септет-джаз". Отмечается, что в общей сложности 55 музыкантов были принудительно отправлены на линию столкновения как "добровольцы" без минимальной военной подготовки", - утверждает омбудсмен.



"Под мобилизацию подпали также: студенты вузов, техникумов и их преподаватели даже предпенсионного возраста", - добавляет Денисова.



Соответственно, уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с требованием "учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине".



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Из открытых источников можно узнать, что пианистом, о котором говорит Людмила Денисова, является Николай Звягинцев.



Близкие и родственники упомянутых сотрудников филармонии тоже отмечают принудительный характер их "мобилизации". Более того, говорят они, упомянутые лица заманили воевать за оккупантов неправдой. Им приказали собраться "для красивого сюжета" на пропагандистском телевидении, а затем сразу бросили на передовую.



"У них и вещей с собой не было", - говорят информированные люди.

















Справка



Принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Напомним, защитники Украины продолжают героически удерживать в Мариуполе район морского порта и комбинат "Азовсталь" , которые армия РФ пытается взять штурмом.





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