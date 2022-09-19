Об этом сообщает "Европейская солидарность".

"Мы сегодня поставили очень сложную, очень крутую технику, которая способна противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы России, обеспечивать надежную информацию о корректировке артиллерийского огня. Которая в разы повысит эффективность применения и будет спасать жизнь украинских воинов и обеспечивать продвижение и наступление", – объясняет Порошенко.

"Уничтожать русскую, освобождать Юг – теперь арта имеет комплект Посейдонов, который включает сверхсовременный пульт и три боевых "птички". Это уже БПЛА тактического уровня, которые позволят решать масштабные задачи. И таких "птичек" в армии должно становиться все больше и больше", – объясняет пятый президент.

Украинский военный Андрей Пидлисный рассказывает: главные преимущества этих беспилотников – высокая скорость и значительная дальность полета. "Это уже беспилотник оперативно-тактического уровня. Он может залетать на сотню километров вглубь. Он может вовремя анализировать, находить скопления противника, живой силы, выявлять его намерения перехода в наступление, в том числе пехоты уже готовы переходить к тем или иным действиям. Или давать команды артиллерии, реактивным системам залпового огня наносить удар по скоплениям", – объясняет Андрей Подлесный.

"Первое, это дальность, второе – это скорость. Его оптимальная скорость – 100 км в час. Это как классный автомобиль. То есть на такой скорости его сбить крайне тяжело. Эти крылья для горизонтального взлета, эти огромные пропеллеры для вертикального взлета. То есть он может прямо отсюда сразу взлетать, ему не нужна никакая подготовленная полоса, никакая полоса и дорога», – объясняет боец.

"Программа, которая стоит почти 4 млн долл., начинает делать свое дело", – говорит Порошенко.

"Счастлив видеть, как наши воины радуются полученным подаркам, рад слышать, хоть и не могу озвучивать детали, какие у них масштабные планы на то, чтобы еще сильнее прижать оккупанта и выжать его из нашей земли. Спасибо ОО "Дело Громад" и каждому, кто своей гривен приобщился к проекту "Глаза арты". Теперь уничтожены на Юге враги – и наша с вами совместная работа", – резюмирует Петр Порошенко.

Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров, отметил пятый президент.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко. Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Первый комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск, купленный Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад", поступил в ВСУ 31 июля. В рамках проекта "Глаза Арты" также проводится подготовка операторов для этих БПЛА.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки. , средства для строительства.