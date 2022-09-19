English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная волонтеры и война Для коррекции артиллерийского огня и разведки. Порошенко привез на фронт беспилотники "Глаза Арты"

Для коррекции артиллерийского огня и разведки. Порошенко привез на фронт беспилотники "Глаза Арты"

19 сентября, 2022 понедельник
22:24
волонтеры и война

Петр Порошенко побывал на южном направлении и передал украинским военным комплекс БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты" на базе беспилотников "Poseidon"

Об этом сообщает "Европейская солидарность".

"Мы сегодня поставили очень сложную, очень крутую технику, которая способна противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы России, обеспечивать надежную информацию о корректировке артиллерийского огня. Которая в разы повысит эффективность применения и будет спасать жизнь украинских воинов и обеспечивать продвижение и наступление", – объясняет Порошенко.

"Уничтожать русскую, освобождать Юг – теперь арта имеет комплект Посейдонов, который включает сверхсовременный пульт и три боевых "птички". Это уже БПЛА тактического уровня, которые позволят решать масштабные задачи. И таких "птичек" в армии должно становиться все больше и больше", – объясняет пятый президент.

Украинский военный Андрей Пидлисный рассказывает: главные преимущества этих беспилотников – высокая скорость и значительная дальность полета. "Это уже беспилотник оперативно-тактического уровня. Он может залетать на сотню километров вглубь. Он может вовремя анализировать, находить скопления противника, живой силы, выявлять его намерения перехода в наступление, в том числе пехоты уже готовы переходить к тем или иным действиям. Или давать команды артиллерии, реактивным системам залпового огня наносить удар по скоплениям", – объясняет Андрей Подлесный.

"Первое, это дальность, второе – это скорость. Его оптимальная скорость – 100 км в час. Это как классный автомобиль. То есть на такой скорости его сбить крайне тяжело. Эти крылья для горизонтального взлета, эти огромные пропеллеры для вертикального взлета. То есть он может прямо отсюда сразу взлетать, ему не нужна никакая подготовленная полоса, никакая полоса и дорога», – объясняет боец.

"Программа, которая стоит почти 4 млн долл., начинает делать свое дело", – говорит Порошенко.

"Счастлив видеть, как наши воины радуются полученным подаркам, рад слышать, хоть и не могу озвучивать детали, какие у них масштабные планы на то, чтобы еще сильнее прижать оккупанта и выжать его из нашей земли. Спасибо ОО "Дело Громад" и каждому, кто своей гривен приобщился к проекту "Глаза арты". Теперь уничтожены на Юге враги – и наша с вами совместная работа", – резюмирует Петр Порошенко.

Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров, отметил пятый президент.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко. Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Первый комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск, купленный Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад", поступил в ВСУ 31 июля. В рамках проекта "Глаза Арты" также проводится подготовка операторов для этих БПЛА.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки. , средства для строительства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Петр Порошенко
война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
наступ ЗСУ
17 сентября, 2022 суббота
После мощного контрнаступления ВСУ в Харьковской области произошел поворотный момент, - Фейгин
Наталка Діденко
18 сентября, 2022 воскресенье
Значительно меньше осадков, местами туманы: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на 19 сентября
Дмитро Пєсков
17 сентября, 2022 суббота
В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.07
    Покупка 40.07
    Продажа 40.94
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
19 сентября
22:45
Псевдореферендум в Луганской области нужен для объявления общей мобилизации в России, — Гайдай
22:26
Эксклюзив
Украина раша война
Россия сама себя уничтожит, – профессор Ужгородского университета Шандор
22:13
Украинская киберармия взломали сайт ППК "Вагнер"
21:58
Состоятся осенью. В госдуме РФ назвали термины вероятных "референдумов" на Донбассе
21:44
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
У россиян еще 7 тысяч ракет до С-300, а США увеличивает производство боеприпасов. Колонка Сергея Згурца
21:43
Обновлено
Главари "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России
21:40
Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом ІІІ
21:32
В деоккупированном Изюме нашли комнату пыток
21:31
Присутствие России в Сирии стало более "агрессивным" после вторжения в Украину, - представитель Военно-воздушных сил США
21:15
Германия и Словения согласовали передачу Украине танков M-55S
21:12
Франция может начать экспортировать природный газ в Германию, - Reuters
20:49
Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина
20:37
Сенат США
Сенаторы США ожидают секретного брифинга по Украине
20:36
Польша официально ужесточила визовые правила для россиян, - глава МВД РП
20:29
Президентские супруги Зеленские поблагодарили покойную королю Елизавету II за поддержку Украины
20:22
Канада
В посольство РФ в Канаде был брошен коктейль Молотова. МИД России вызвало посла
20:15
Обновлено
Похороны королевы: Британия и мир простились с Елизаветой II
20:00
Бойцы ССО уничтожили на Бахмутском направлении наблюдательный пункт российских захватчиков
19:50
Марсоход НАСА нашел на Марсе условия, где могла возникнуть жизнь
19:00
В Украине обнаружили второй случай оспы обезьян, - Минздрав
18:52
"Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехватило разговор захватчика из "ЛДНР" об отступлении на Харьковщине
18:40
Во время эвакуации из психбольницы на Харьковщине в результате российского обстрела погибли 4 медработника
18:31
ОБСЕ
Оккупанты в Луганской области "приговорили" сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам колонии
18:25
Эксклюзив
Операция ВСУ в Херсонской области будет длиннее, но разгромнее, - эксперт Defense Express Киричевски
18:25
газ
Правительственное АО "Магистральные газопроводы Украины" уволило главу "Оператора ГТС Украины" Макогона
18:24
Эксклюзив
Китай целенаправленно оставляет Россию без денег, - эксперт-международник Краев
18:14
На подконтрольной территории 72% украинцев считают жителей оккупированных Россией регионов жертвами обстоятельств, - исследование
18:00
Эксклюзив
Если Путин приступит к общей мобилизации, он потеряет возможность влиять на международное общество через ООН, - военный эксперт Коваленко
17:58
Почти 90% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы с РФ, - опрос КМИС
17:56
На фото флаг ОАЭ
Германия планирует закупку сжиженного газа у Объединенных Арабских Эмиратов для уменьшения зависимости от РФ, - министр
17:46
Эксклюзив
Россияне в Крыму немного успокоились из-за нехватки информации о войне, - член Меджлиса Бариев
17:45
Кривой Рог
Оккупанты обстреляли Криворожский район из реактивной системы залпового огня
17:40
Эксклюзив
В Херсоне военные РФ с "разрешениями" оккупационных властей занимают дома украинцев и мародерят, - глава облсовета Самойленко
17:35
Бил, пытал и имитировал казнь местного населения Киевской области. Командира боевой машины РФ будут судить за нарушение законов войны
17:26
Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Донецка и убийстве гражданских, советник Резникова назвал это попыткой отвлечь ООН от преступлений РФ в Изюме
17:06
Зеленский утвердил образование военных администраций в Херсонской области
16:45
Телескоп NASA показал молодую звезду в созвездии Тельца
16:42
В Нью-Йорке 19 сентября при посредничестве Блинкена состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
16:42
Эксклюзив
Виктор Орбан
Орбан будет кулуарно бороться, чтобы не потерять деньги от ЕС, – эксперт-международник Тужанский
16:39
Заместитель главы Верховного Суда Львов с паспортом РФ и дальше будет рассматривать дела, - Центр противодействия коррупции
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV