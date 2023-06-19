Об этом информирует Media Sapiens.

Сайт, созданный основателем Shevchuk Büro presentation agency Андреем Шевчуком и дизайнером Иваном Вергуном, называется прапор.укр. Он предназначен для дизайнеров и иллюстраторов, использующих в своих работах украинскую национальную айдентику, и позволяет найти и воспроизвести официальные цвета украинского флага.

"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину медиа, международные и украинские компании активизировали поддержку нашей стране в инфопространстве. Сотни дизайнеров продуцировали материалы с украинской символикой, в частности флагом", - поделился Вергун.

По его словам, корректный цвет флага среди всех этих дизайнов найти было проблематично. Именно поэтому на свет появились тысячи материалов с неправильными оттенками украинского флага.

Кроме того, в прошлом году в День флага Шевчук поделился в соцсетях постом "Ты точно знаешь цвета флага?" Тогда сообщение собрало более 72 тыс. лайков и охват в 320 тыс., а более 68 тыс. пользователей поделились им. Также многие впервые открыли для себя настоящие синие и желтые оттенки украинского флага.

Все это, по словам Шевчука и Вергуна, стало толчком к созданию сайта.

"Унификация всех символов и цветов – это то, по чему нас идентифицируют за рубежом. Брендинг страны – это сверхважно. Сейчас в инфопространстве очень много разных изображений украинского флага. Когда попытаетесь загуглить, то поисковик выдаст сотни неоднозначных вариантов оттенков, а вдаваться в детали ДСТУ захочет далеко не каждый дизайнер", – рассказал Шевчук.

Сайт, кроме основных цветов флага, также содержит игру для определения правильных цветов флага. Также там есть ответы на популярные вопросы визуализации герба на флаге, изменения соотношения цветов флага и т.д.

Справка. В 2006 году в Украине был создан единый стандарт о государственном украинском флаге. Он определяет общие технические требования к флагу, включая оттенки синего и желтого цветов.