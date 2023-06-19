Для корректной презентации Украины: дизайнерам в помощь создали сайт с цветом государственного флага
Креативщики создали сайт с цветами государственного флага Украины, чтобы помочь дизайнерам правильно подавать украинскую айдентику во время презентации страны за границей
Об этом информирует Media Sapiens.
Сайт, созданный основателем Shevchuk Büro presentation agency Андреем Шевчуком и дизайнером Иваном Вергуном, называется прапор.укр. Он предназначен для дизайнеров и иллюстраторов, использующих в своих работах украинскую национальную айдентику, и позволяет найти и воспроизвести официальные цвета украинского флага.
"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину медиа, международные и украинские компании активизировали поддержку нашей стране в инфопространстве. Сотни дизайнеров продуцировали материалы с украинской символикой, в частности флагом", - поделился Вергун.
По его словам, корректный цвет флага среди всех этих дизайнов найти было проблематично. Именно поэтому на свет появились тысячи материалов с неправильными оттенками украинского флага.
Кроме того, в прошлом году в День флага Шевчук поделился в соцсетях постом "Ты точно знаешь цвета флага?" Тогда сообщение собрало более 72 тыс. лайков и охват в 320 тыс., а более 68 тыс. пользователей поделились им. Также многие впервые открыли для себя настоящие синие и желтые оттенки украинского флага.
Все это, по словам Шевчука и Вергуна, стало толчком к созданию сайта.
"Унификация всех символов и цветов – это то, по чему нас идентифицируют за рубежом. Брендинг страны – это сверхважно. Сейчас в инфопространстве очень много разных изображений украинского флага. Когда попытаетесь загуглить, то поисковик выдаст сотни неоднозначных вариантов оттенков, а вдаваться в детали ДСТУ захочет далеко не каждый дизайнер", – рассказал Шевчук.
Сайт, кроме основных цветов флага, также содержит игру для определения правильных цветов флага. Также там есть ответы на популярные вопросы визуализации герба на флаге, изменения соотношения цветов флага и т.д.
Справка. В 2006 году в Украине был создан единый стандарт о государственном украинском флаге. Он определяет общие технические требования к флагу, включая оттенки синего и желтого цветов.
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