Для концертов, кинотеатров, ресторанов. Стало известно, когда в Украине введут внутренние COVID-сертификаты
Украинский внутренний сертификат полностью привитых от коронавируса начнет официально действовать с середины сентября 2021 года. Также его действие будет распространяться на лиц с отрицательным тестом
Об этом сегодня, 7 августа, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, рассказывает Еспресо.TV .
"Сейчас Министерством цифровой трансформации происходит разработка. Сейчас уже разработаны международный COVID-сертификат. И также завершается разработка украинского внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа, например, на публичные мероприятия или для посещения ресторанов или кинотеатров в случае, если такой человек будет вакцинирован или протестирован ", - сказал Кузин в программе" Субботнее интервью " Украинской службы Радио Свобода .
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Им были приведены и конкретный срок, с которого начнет действовать упомянутая технология.
"Скорее всего, мы это будем просматривать ближе к середине сентября, когда мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы", - отметил главный санврач.
Напомним, внутренние COVID-сертификаты будут генерироваться установленным в смартфоны граждан Украины приложением "Дия".
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