Для концертов, кинотеатров, ресторанов. Стало известно, когда в Украине введут внутренние COVID-сертификаты

Об этом сегодня, 7 августа, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, рассказывает Еспресо.TV .



"Сейчас Министерством цифровой трансформации происходит разработка. Сейчас уже разработаны международный COVID-сертификат. И также завершается разработка украинского внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа, например, на публичные мероприятия или для посещения ресторанов или кинотеатров в случае, если такой человек будет вакцинирован или протестирован ", - сказал Кузин в программе" Субботнее интервью " Украинской службы Радио Свобода .



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Им были приведены и конкретный срок, с которого начнет действовать упомянутая технология.

"Скорее всего, мы это будем просматривать ближе к середине сентября, когда мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы", - отметил главный санврач.



Напомним, внутренние COVID-сертификаты будут генерироваться установленным в смартфоны граждан Украины приложением "Дия".



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