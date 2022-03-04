Для контроля за воздушным пространством и разведки: французский авианосец направляется к берегам Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM, цитируемую Министерством обороны Франции, информирует Еспресо.TV

"Авианосец "Шарль де Голль", вместе с группой кораблей поддержки, находился в Восточном Средиземноморье", где участвовал в операциях по борьбе с терроризмом в рамках миссии "Клемансо". Мы адаптируемся к новой ситуации, и вчера наш авианосец покинул воды Кипра , чтобы добраться до зоны, откуда наши истребители Рафаль и разведывательные самолеты, приспособленные для взлета с авианосца, смогут осуществлять миссии по контролю за воздушным пространством и разведки, - сообщили в Минобороны.

Напомним, во Франции накануне арестовали яхту главы Роснефти Сечина.

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