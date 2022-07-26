Для контрнаступления ВСУ в Херсонской области нужно уничтожить железнодорожные мосты через Днепр, - военный эксперт Снегирев
Военный эксперт Дмитрий Снегирев убежден, что Вооруженным силам Украины нужно уничтожить железнодорожные мосты на временно оккупированных территориях для успешного контрнаступления
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мосты в Херсонской области, которые в последнее время повредили ВСУ, являются автомобильными. Вблизи Антоновского моста есть еще железнодорожный мост. Именно через этот мост россияне активно перебрасывают технику и боеприпасы. Поскольку мощности железной дороги намного больше для логистики армии", - пояснил Снегирев.
Эксперт подчеркнул, что для успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины нужно уничтожить железнодорожные мосты.
"Если мы говорим о контрнаступлении ВСУ, то в первую очередь нужно нанести удары по железнодорожным мостам, по которым проходят логистические пути оккупантов. Поэтому ВСУ должны уделить внимание железнодорожному мосту через Днепр возле Херсона. Такая же ситуация и возле Изюма. Там тоже есть железнодорожный мост, который нужно уничтожить. Это улучшит условия для контрнаступления ВСУ на херсонском и изюмском направлениях", - добавил он.
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