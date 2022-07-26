Для контрнаступления ВСУ в Херсонской области нужно уничтожить железнодорожные мосты через Днепр, - военный эксперт Снегирев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мосты в Херсонской области, которые в последнее время повредили ВСУ, являются автомобильными. Вблизи Антоновского моста есть еще железнодорожный мост. Именно через этот мост россияне активно перебрасывают технику и боеприпасы. Поскольку мощности железной дороги намного больше для логистики армии", - пояснил Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что для успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины нужно уничтожить железнодорожные мосты.

"Если мы говорим о контрнаступлении ВСУ, то в первую очередь нужно нанести удары по железнодорожным мостам, по которым проходят логистические пути оккупантов. Поэтому ВСУ должны уделить внимание железнодорожному мосту через Днепр возле Херсона. Такая же ситуация и возле Изюма. Там тоже есть железнодорожный мост, который нужно уничтожить. Это улучшит условия для контрнаступления ВСУ на херсонском и изюмском направлениях", - добавил он.

19 июля украинская армия ударила по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных

19 июля эксперт Defense Express Валерий Рябых сообщил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.

В тот же день политолог Владимир Молчанов предположил, что российские оккупанты окажутся в оперативном окружении, если уничтожить все мосты вблизи Херсона.

20 июля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что под утро прогремели четыре мощных взрыва на Антоновском мосту, а также местные сообщают о дыме над ракетной частью россиян в Новой Каховке.

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