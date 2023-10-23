Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска опрокидывают дополнительные силы на Авдеевский фронт, несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19-20 октября.

Несколько российских милблогеров заявили, что 22 октября на авдеевском направлении на фронте не произошло значительных изменений. Вероятно, русские войска снова взяли паузу после неудачного большого наступления, повлекшего значительные потери.

Известный российский милблогер утверждает, что украинские силы "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 км юго-западнее Донецка) и вытеснили российские войска с позиций в этом районе.

Другой милблогер заявил, что заявления о продвижении украинских войск в районе Песков и Опросного (4 км к югу от Авдеевки) не соответствуют действительности.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские силы недавно совершили незначительное продвижение к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Связанный с Кремлем милблогер обсудил трудности, которые могут привести к "позиционному тупику" для российских наступательных операций на Авдеевском направлении по состоянию на 22 октября.

Милблогер утверждал, что тяжело вести маневренную войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов по обе стороны. Он отметил, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают бронетехнику все более уязвимой и усложняют наземные атаки.

Также блогер отметил, что российские войска сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, что позволяет украинскому командованию быстро опрокидывать личный состав на критические участки.

Украинские источники сообщили, что российские войска продолжают опрокидывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери.

Представитель Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что российские военные перебрасывают личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для замены потерь личного состава.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование недавно опрокинуло несколько российских полков, сформированных из мобилизованных, на Авдеевское направление, что свидетельствует о том, что Россия, вероятно, не планирует отказываться от операций в этом направлении.

Машовец отметил, что российские военные также опрокинули части 57-го мотострелкового полка (6-я мотострелковая дивизия, 3-й армейский корпус, Западный военный округ) в район Спартак - Яковлевка - Минеральное - Каштановое (4 км к югу - 5 км к южному восточнее Авдеевки).