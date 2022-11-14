Для Китая война за Тайвань пока является непосильной ношей, - политэксперт Клочок
Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", считает, что Китай еще не готов воевать и ему нужно время, чтобы нарастить мощности
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Еще вчера Китай пытался захватить Тайвань, а сегодня согласился поговорить с Байденом. Поэтому, по моему мнению, позиция Китая довольно шаткая, потому что у него достаточно проблем. И не забываем, что в Китае огромные социальные проблемы, у них люди умирают от голода и количество смертей исчисляется очень большими цифрами. И сейчас война для Китая еще является непосильной ношей", - отметил политический эксперт.
Валерий Клочок напомнил, что визиты двух делегаций на Тайвань, Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей США – ред.) и конгрессменов от обеих партий показали, что Китай не будет воевать против Тайваня.
"На данном этапе Китай не готов к войне, ему нужно время. И в этой части ему нужна слабая Россия, чтобы нарастить мощности. Китай сейчас выжидает и не случайно премьер-министр Китая начал вдруг заявлять, что не нужно использовать ядерное оружие. Я далек от мысли, что Тайвань станет острой темой в близкой перспективе, скорее события могут развернуться на Ближнем Востоке", - отметил Клочок.
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- 23 октября министр иностранных дел Тайваня убежден, что Китай угрожает не только вторжением на остров, но и экспансией по всему региону.
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