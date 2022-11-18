Важно, чтобы на территории недогосударства, отделяющего Китай от запада:

население было антизападное,

статус - нейтральный,

политика — многовекторная,

коррупция распространена.

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КНР играет в долгую, инвестируя даже в молодых политиков, которые только в будущем будут иметь шанс обратиться в местные или центральные власти.

Руководитель британской Ми5 вчера заявил, что в Британии КНР играет в долгую, инвестируя даже в молодых политиков, которые только в будущем будут иметь шанс обратиться в местные или центральные власти.

А теперь представьте, сколько сейчас КНР инвестирует в нашу информационную, политическую, бизнес-среду, чтобы мы отвечали ее требованиям в буферную зону.

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И можно, конечно, быть чайником, рассказывающим о слабых негодяях на западе, и Китай, чье сердце нам нужно завоевать. И даже те, кто рос в совке, поверят. Но дети мои уже не верят. Слушают и возмущаются, что совок у изголовья и коррупция взрослых отнимают у их страны будущее.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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