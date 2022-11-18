Для Китая Украина – буферная зона
Пекин играет в долгую, инвестируя даже в молодых политиков, которые только в будущем будут иметь шанс избираться в местные или центральные власти
Важно, чтобы на территории недогосударства, отделяющего Китай от запада:
население было антизападное,
статус - нейтральный,
политика — многовекторная,
коррупция распространена.
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КНР играет в долгую, инвестируя даже в молодых политиков, которые только в будущем будут иметь шанс обратиться в местные или центральные власти.
Руководитель британской Ми5 вчера заявил, что в Британии КНР играет в долгую, инвестируя даже в молодых политиков, которые только в будущем будут иметь шанс обратиться в местные или центральные власти.
А теперь представьте, сколько сейчас КНР инвестирует в нашу информационную, политическую, бизнес-среду, чтобы мы отвечали ее требованиям в буферную зону.
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И можно, конечно, быть чайником, рассказывающим о слабых негодяях на западе, и Китай, чье сердце нам нужно завоевать. И даже те, кто рос в совке, поверят. Но дети мои уже не верят. Слушают и возмущаются, что совок у изголовья и коррупция взрослых отнимают у их страны будущее.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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