Для Каховской ГЭС технической угрозы нет, - мэр Новой Каховки Коваленко

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Информацию мне предоставил директор Каховской ГЭС, Олег Пащенко, который сказал, что технической угрозы ГЭС сегодня нет никакой. Есть проблемы типичные для этого периода. Скид воды, который сейчас происходит, время от времени это обычное бытие нашей общины. Были когда-то и затопы, что в летнем театре можно было подплыть на лодке прямо к балкону, поэтому шандоры (подвижная конструкция, которой частично или полностью перекрывают или открывают водопропускные отверстия – Ред.) открыты, как сказано директором, потому что слишком много воды было. Там есть уровень 16м 40см, который должен быть в Каховском водохранилище и все, что больше смахивает" - объяснил городской голова.



Владимир Коваленко отметил, что он живет в Новой Каховке уже 40 лет, и время от времени такие вещи происходят. Кстати, под такие избыточные воды была спроектирована Каховская ГЭС-2, которая должна была использовать избыточную воду в половодье весенние периоды.



"То, что мне известно в разговоре с директором ГЭС, это избыточная вода Каховского водохранилища, которая по каскаду сбрасывается в Киевское водохранилище и дальше идет по каскаду ко всему днепровского пространства" - прокомментировал мэр города.



Коваленко добавил по ремонту Каховской ГЭС, по словам директора станции Пащенко, такой проблемы нет.

По состоянию на вечер 26 февраля город Новая Каховка в Херсонской области был захвачен оккупантами.

10 марта оккупанты заменяли побережье Каховского водохранилища, которое граничит с Запорожской АЭС.

1 апреля армия РФ установила свою псевдовласть в городе Каховка Херсонской области.

3 апреля в Каховке оккупанты обстреляли мирный проукраинский митинг и похитили четырех участников.

22 апреля Денисова сообщила, что в Каховке оккупанты обустроили застенку в помещении полиции.

26 мая заместитель начальника Генштаба ВСУ сообщил , что оккупация Каховской ГЭС грозит подтоплением города и поселков поблизости

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