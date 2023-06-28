Для исследования темной энергии Вселенной объединят телескопы NASA Roman и ESA Euclid
В июле новый космический телескоп Euclid, миссии Европейского космического агентства (ESA) с участием NASA, запустят для исследования ускоренного расширения Вселенной
Об этом информирует NASA .
"Через 25 лет после своего открытия ускоренное расширение Вселенной остается одной из самых актуальных загадок астрофизики. С помощью этих будущих телескопов мы будем измерять темную энергию разными способами и с гораздо большей точностью, чем это было раньше, открывая новую эру исследования этой тайны", - сказал старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Джейсон Роудс.
Ученые называют неизвестную причину этого космического ускорения "темной энергией". К маю 2027 года Римский космический телескоп NASA Nancy Grace присоединится к Euclid, чтобы исследовать эту загадку способами, никогда ранее невозможными.
Сообщается, что Вселенная расширяется с момента сотворения. учёные ожидали, что гравитация материи постепенно замедлит это расширение. В 1990-х годах ученые обнаружили, что примерно 6 миллиардов лет назад темная энергия начала усиливать свое влияние на Вселенную, и никто не знает, как и почему. Тот факт, что он ускоряется, означает, что в нашей картине космоса не хватает чего-то фундаментального.
"Первый взгляд Euclid на широкую область неба, которую он будет исследовать, даст научный подход к анализу и исследованию для более глубокого погружения Романа", - считает научный сотрудник проект NASA для вклада в Euclid в Лаборатории реактивного движения Майк Зайфферт.
Телескопы Roman и Euclid предоставят новые данные, чтобы восполнить пробелы. Они попытаются определить причину космического ускорения несколькими разными способами. Изучая менее концентрированную массу, как сгустки черной материи, Роман и Эвклид создадут трехмерную карту черной материи. Это даст подсказки о космическом ускорении.
"Вместе Roman и Euclid дадут гораздо больше, чем сумма их частей. Объединение их наблюдений даст астрономам лучшее представление о том, что происходит во Вселенной", - подытожил старший научный сотрудник Калифорнийского технологического института/IPAC, возглавлявший научные группы по кластеризации галактик Юнь Ван.
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