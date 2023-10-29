Для граждан – от 8,5 тыс. грн, для бизнеса – от 51 тыс. грн: Рада и МВД хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа
В пятницу, 27 октября, Верховная Рада зарегистрировала законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа, согласованного с Национальной полицией и МВД
Об этом сообщили в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.
Инициаторами законопроекта выступили депутаты во главе с заместителем председателя комитета Максимом Павлюком. Они предлагают ввести штрафы для граждан от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 - 17 000 грн).
Для бизнеса штрафы планируют установить больше от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн). В таких случаях штраф будут налагать на руководителя, физическое лицо-предпринимателя.
Отмечается, во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.
- 11 октября игроки "Динамо" U19 Дмитрия Кремчанина, Кирилла Осипенко и Владислава Герича заметили в киевском ночном клубе Boho Safari во время комендантского часа.
- Впоследствии игроков молодежки столичной команды подверг критике бывший игрок "Динамо" Александр Алиев.
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