Для граждан – от 8,5 тыс. грн, для бизнеса – от 51 тыс. грн: Рада и МВД хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа

Об этом сообщили в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты во главе с заместителем председателя комитета Максимом Павлюком. Они предлагают ввести штрафы для граждан от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 - 17 000 грн).

Для бизнеса штрафы планируют установить больше от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн). В таких случаях штраф будут налагать на руководителя, физическое лицо-предпринимателя.

Отмечается, во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.