Для государства и бизнеса: Госспецсвязи предлагает предприятиям и учреждениям Украины помощь в киберзащите ІТ-инфраструктур
Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи, Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA совместно с украинскими компаниями предлагает помощь в создании эшелонированных систем киберзащиты ІТ-инфраструктур для учреждений и организаций любой формы собственности
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Мы все вместе должны быть устойчивы к внешним вызовам, продолжать оказывать услуги гражданам и обеспечивать функционирование бизнеса и экономики страны", - говорится в сообщении.
Для учреждений и организаций предлагают помощь в защите от DDOS-атак, мониторинге безопасности, миграции в облачные среды, развертывании современных систем защиты от киберугроз рабочих станций и серверов. Все желающие могут присылать заявки на официальный адрес cert@cert.gov.ua .
- Напомним, Государственная служба специальной связи и защиты предоставила рекомендации по кибербезопасности людей.
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