Для государства и бизнеса: Госспецсвязи предлагает предприятиям и учреждениям Украины помощь в киберзащите ІТ-инфраструктур

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.



"Мы все вместе должны быть устойчивы к внешним вызовам, продолжать оказывать услуги гражданам и обеспечивать функционирование бизнеса и экономики страны", - говорится в сообщении.



Для учреждений и организаций предлагают помощь в защите от DDOS-атак, мониторинге безопасности, миграции в облачные среды, развертывании современных систем защиты от киберугроз рабочих станций и серверов. Все желающие могут присылать заявки на официальный адрес cert@cert.gov.ua .

Напомним, Государственная служба специальной связи и защиты предоставила рекомендации по кибербезопасности людей.