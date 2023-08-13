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OPINION

Для госпредателей следует отменить залог

Алексей Голобуцкий
13 августа, 2023 воскресенье
16:01
Мнение

Или хотя бы усилить работу фискальных органов по выяснению происхождения денег на многомиллионные залоги

СБУ очень недовольна до сих пор не измененным законодательством, предусматривающим для подозреваемых по статьям 110 и 111 УКУ (госмена и посягательство на территориальную целостность) такую же возможность выйти под залог, как и для обычных уголовников. Разве суммы больше.

Малюк хочет законодательной отмены такой возможности или хотя бы жесткой работы фискальных органов по выяснению происхождения денег на многомиллионные залоги.

Да, это о Паше-Мерседесе и 33 миллионах. Но не только о нем. Хотя конкретно в отношении экснастоятеля Лавры СБУ абсолютно уверен в профессиональности юридической базы дела против Паши — то есть гулять ему недолго.

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Вообще руссо-попы – отдельная и ценная категория клиентов СБУ. За одного, как сообщил Василий Малюк, сильноправославные дали 28 наших пленных бойцов на обмен.

В целом попов-фигурантов дел, инициированных СБУ, 64 тушки. Из них 15 архиереев. И 14 из них уже отгребли свои приговоры по делам (свеженький — митрополит "УПЦ" Ионафан из Тульчинской епархии, получил 5 лет тюрьмы, как из куста).

То есть, СБУ свою работу в этой специфической среде выполняет. А вот законодатели пока не очень. Почти миллион долларов залога за Пашу-Мерседеса — просто плевок в лицо украинцам. Но что поделаешь — имеет право, закон до сих пор предусматривает такую возможность.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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