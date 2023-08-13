Для госпредателей следует отменить залог
Или хотя бы усилить работу фискальных органов по выяснению происхождения денег на многомиллионные залоги
СБУ очень недовольна до сих пор не измененным законодательством, предусматривающим для подозреваемых по статьям 110 и 111 УКУ (госмена и посягательство на территориальную целостность) такую же возможность выйти под залог, как и для обычных уголовников. Разве суммы больше.
Малюк хочет законодательной отмены такой возможности или хотя бы жесткой работы фискальных органов по выяснению происхождения денег на многомиллионные залоги.
Да, это о Паше-Мерседесе и 33 миллионах. Но не только о нем. Хотя конкретно в отношении экснастоятеля Лавры СБУ абсолютно уверен в профессиональности юридической базы дела против Паши — то есть гулять ему недолго.
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Вообще руссо-попы – отдельная и ценная категория клиентов СБУ. За одного, как сообщил Василий Малюк, сильноправославные дали 28 наших пленных бойцов на обмен.
В целом попов-фигурантов дел, инициированных СБУ, 64 тушки. Из них 15 архиереев. И 14 из них уже отгребли свои приговоры по делам (свеженький — митрополит "УПЦ" Ионафан из Тульчинской епархии, получил 5 лет тюрьмы, как из куста).
То есть, СБУ свою работу в этой специфической среде выполняет. А вот законодатели пока не очень. Почти миллион долларов залога за Пашу-Мерседеса — просто плевок в лицо украинцам. Но что поделаешь — имеет право, закон до сих пор предусматривает такую возможность.
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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