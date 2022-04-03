"Для европейских любителей российского газа". Аваков показал полученные от Нацполиции фото и видео из Бучи и Гостомеля

Речь идет о городе Буче и поселке Гостомель.



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"Буча и Гостомель для европейских любителей российского газа", - назвал Аваков обнародованную подборку фото и видео, где есть, среди прочего, и изуродованный Гостомельский аэродром с уничтоженным оккупантами легендарным украинским самолетом "Мрия".

По его словам, эти материалы ему были предоставлены генералом полиции первого ранга Сергеем Князевым.