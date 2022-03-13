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Для эвакуированных детей запускают Всеукраинскую школу онлайн

13 мартa, 2022 воскресенье
09:50

Начиная с понедельника, 14 марта 2022 года, школьники из 5-11 классов смогут вернуться к дистанционному обучению

С этой целью "чтобы не допустить необратимые потери в образовании" под общей эгидой Министерства образования и науки и компании Google Украина начинает работу Всеукраинская школа онлайн (ВШО). Об этом со ссылкой на заявление ведомства передает Еспресо.TV.

"Для удобства организации этого процесса для большого количества детей, в том числе эвакуированных, Министерство образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина создало Всеукраинское онлайн расписание", - говорится в сообщении.

Интерактивное расписание содержит ссылки на материалы различных ресурсов (Всеукраинская школа онлайн, телеуроки, учебники и т.д.) для предметов согласно текущему календарно-тематическому планированию.

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Онлайн-расписание реализуется на базе интерактивного Google-календаря, к которому в режиме реального времени будут доступны все желающие. Расписание разработано для учащихся 1-11 классов. Все желающие могут использовать ВШО, где содержатся видеоуроки, конспекты, тестовые задания, есть Кабинет учителя, который дистанционно может поддерживать связь с учеником, а также для которой разработано мобильное приложение.

Кроме того, поскольку во многих регионах все еще остаются недостаточно качественные связи и доступ к интернету, Минобразования совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и партнерами с понедельника, 14 марта, запускают на украинском телевидении трансляцию уроков для 5-11 классов.

Расписание занятий будет опубликовано на официальных каналах МОН, а также на ТВ-каналах.


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Наука
эвакуация
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