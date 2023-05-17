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Для этого очистили 1,5 км минных полей: энергетики вернули свет в село на Харьковщине, которое было обесточено с марта 2022-го

17 мая, 2023 среда
12:17
Общество

Энергетики запитали село на Харьковщине, обесточенное с марта 2022 года. Этому предшествовал титанический труд пиротехников ДСНС по обезвреживанию мин

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня специалисты Харьковоблэнерго вернули электропитание для жителей села Первомайское Балаклейской громады Изюмского района. Это село было обесточено с марта прошлого года из-за значительных повреждений линий электропередачи, нанесенных оккупантами", - написал он.

По его словам, чтобы вернуть свет в дома людей, пиротехники ДСНС очистили 1,5 км минных полей, а электрики восстановили 11 км линий электропередачи, заменили 12 опор и трансформатор.

Новости
Украина
Война с Россией
ДСНС
Харковщина
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