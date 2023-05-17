Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня специалисты Харьковоблэнерго вернули электропитание для жителей села Первомайское Балаклейской громады Изюмского района. Это село было обесточено с марта прошлого года из-за значительных повреждений линий электропередачи, нанесенных оккупантами", - написал он.

По его словам, чтобы вернуть свет в дома людей, пиротехники ДСНС очистили 1,5 км минных полей, а электрики восстановили 11 км линий электропередачи, заменили 12 опор и трансформатор.