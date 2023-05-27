Для Эрдогана достаточно небольших административных усилий для победы на выборах, а оппозиции нужны сверхусилия, - востоковед Семиволос
Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, отметил, что для Киличдароглу ситуация сложная, потому что разницу 2,5 млн голосов преодолеть будет ему тяжело во втором туре
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Пока ситуация остается сложной для Киличдароглу . Конечно, он за эти две недели, между первым и вторым туром, радикально изменил свою риторику, она ужесточилась. Киличдароглу начал говорить об изгнании сирийских беженцев из страны. Также он провел переговоры с ультранационалистами, и неизвестно еще, за кого проголосует электорат ультранационалистов. Оппонент Эрдогана активно работает с молодежью, которая в малом проценте пришла на избирательные участки. Кроме того, Киличдароглу активно контактирует с курдами", - рассказал директор Центра ближневосточных исследований.
Игорь Семиволос отметил, что ситуация плохая для Киличдароглу , потому что разницу в 2,5 млн голосов преодолеть будет ему тяжело во втором туре.
"Для Эрдогана достаточно небольших административных усилий, чтобы выиграть выборы. А оппозиции нужны сверхусилия. Но экономика фиксирует очередное падение ресурсов национального банка. Ситуация довольно сложная: растет аренда во многих городах, лира реагирует соответствующим образом, то есть экономика решила голосовать также за Киличдароглу. Посмотрим, что победит – исламская риторика Эрдогана или Киличдароглу , который также активно ссылается на ислам. Кстати, недавно Киличдароглу призвал турок не голосовать за Эрдогана, если они мусульмане, а если посмотреть на тренды, то интересно, что оппозиционный блок и правящая партия впервые четко определились по ключевым позициям, теперь и оппозиция выступает против сотрудничества с Москвой. Напомним, ранее Киличдароглу занимал мягкую позицию и практически не комментировал ситуацию с Москвой", - сказал Семиволос.
- 14 мая лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу прокомментировал первые итоги голосования на прошедших в Турции в воскресенье парламентских и президентских выборах.
- 15 мая стало известно, что в Турции пройдет второй тур выборов президента 28 мая
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