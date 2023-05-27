Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Пока ситуация остается сложной для Киличдароглу . Конечно, он за эти две недели, между первым и вторым туром, радикально изменил свою риторику, она ужесточилась. Киличдароглу начал говорить об изгнании сирийских беженцев из страны. Также он провел переговоры с ультранационалистами, и неизвестно еще, за кого проголосует электорат ультранационалистов. Оппонент Эрдогана активно работает с молодежью, которая в малом проценте пришла на избирательные участки. Кроме того, Киличдароглу активно контактирует с курдами", - рассказал директор Центра ближневосточных исследований.

Игорь Семиволос отметил, что ситуация плохая для Киличдароглу , потому что разницу в 2,5 млн голосов преодолеть будет ему тяжело во втором туре.

"Для Эрдогана достаточно небольших административных усилий, чтобы выиграть выборы. А оппозиции нужны сверхусилия. Но экономика фиксирует очередное падение ресурсов национального банка. Ситуация довольно сложная: растет аренда во многих городах, лира реагирует соответствующим образом, то есть экономика решила голосовать также за Киличдароглу. Посмотрим, что победит – исламская риторика Эрдогана или Киличдароглу , который также активно ссылается на ислам. Кстати, недавно Киличдароглу призвал турок не голосовать за Эрдогана, если они мусульмане, а если посмотреть на тренды, то интересно, что оппозиционный блок и правящая партия впервые четко определились по ключевым позициям, теперь и оппозиция выступает против сотрудничества с Москвой. Напомним, ранее Киличдароглу занимал мягкую позицию и практически не комментировал ситуацию с Москвой", - сказал Семиволос.