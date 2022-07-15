Для экспорта украинского зерна разблокируют три порта и будут проверять суда для "спокойствия" РФ
Для возобновления экспорта украинского зерна будут разблокированы три украинских порта на Черном море, перед заходом в них пустые суда будут проверять турецкие военнослужащие
Это будет сделано с целью заверения России в отсутствии в корабельных трюмах оружия для Украины. Об этих деталях переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле сообщил The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что российские войска должны предоставить доступ к трем портам Черного моря и гарантировать ненападение на суда с зерном. Что это за три порта Черного моря – не уточняется.
По данным собеседников WSJ, договоренности предполагают вывоз зерна конвоями кораблей в сопровождении украинских судов с гарантированием прекращения огня в определенных географических пределах и "некоторыми операциями" по разминированию.
Все пустые суда, прибывающие в украинские порты, будут проходить тщательную проверку "третьей стороной", то есть представителями военно-морских сил Турции.
Это будет делаться для "устранения беспокойства России" относительно возможной доставки этими кораблями западного вооружения для Украины (ранее сторона РФ настаивала на том, чтобы проводить эту проверку самостоятельно).
- 12 июля загрузки украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей.
- 13 июля в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна. На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН.
- 15 июля Турция заявила, что морской коридор для перевозки украинских зерновых заработает на следующей неделе, после подписания документа о его создании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.05
Покупка 36.05Продажа 36.83
-
EUR
Покупка 35.83Продажа 36.84
- Актуальное
- Важное