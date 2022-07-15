Это будет сделано с целью заверения России в отсутствии в корабельных трюмах оружия для Украины. Об этих деталях переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле сообщил The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что российские войска должны предоставить доступ к трем портам Черного моря и гарантировать ненападение на суда с зерном. Что это за три порта Черного моря – не уточняется.

По данным собеседников WSJ, договоренности предполагают вывоз зерна конвоями кораблей в сопровождении украинских судов с гарантированием прекращения огня в определенных географических пределах и "некоторыми операциями" по разминированию.

Все пустые суда, прибывающие в украинские порты, будут проходить тщательную проверку "третьей стороной", то есть представителями военно-морских сил Турции.

Это будет делаться для "устранения беспокойства России" относительно возможной доставки этими кораблями западного вооружения для Украины (ранее сторона РФ настаивала на том, чтобы проводить эту проверку самостоятельно).

12 июля загрузки украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей.

13 июля в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна. На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН.

15 июля Турция заявила, что морской коридор для перевозки украинских зерновых заработает на следующей неделе, после подписания документа о его создании.

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