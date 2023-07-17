Для экономики Украины важно зерновое соглашение, но его прекращение не повлияет на качество жизни рядового гражданина, - инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что для экономики Украины продление зернового соглашения имеет важное значение, однако его прекращение не повлияет на качество жизни рядового гражданина
Об этом он заявил в эфире Еспресо.
На вопрос, есть ли риск того, что зерновое соглашение может не быть продлено Фурса отметил, что сейчас такой риск есть.
"Как всегда с россиянами риск есть, а будет, не будет ли она продолжена – я не знаю. В пятницу прозвучало это заявление Эрдогана, что он поговорил с Путиным и зерновое соглашение будет продолжено. Но потом Песков возразил, что россияне какое-то решение приняли, поэтому пока - тотальная неопределенность. Возможно, мы увидим повторную ситуацию минувшей осенью, когда Россия сопротивлялась, а Турция сказала, что зерновое соглашение действует", - отметил он.
Также инвестиционный банкир добавил, что на самом деле в последнее время россияне очень активно саботировали зерновую сделку и там движение было очень медленным.
"Поэтому так сразу мы ничего не поймем и экономического влияния сразу, даже если оно остановится, не будет. Однако, конечно, для нашей экономики важно, чтобы зерновой коридор работал", - подчеркнул он.
Однако Фурса особо отметил, что на жизнь рядового гражданина прекращение действия зернового соглашения никак не повлияет, однако это может оставить отпечаток на работе аграриев.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.
12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения".
В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.
Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.86
- Актуальное
- Важное