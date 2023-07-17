Об этом он заявил в эфире Еспресо.

На вопрос, есть ли риск того, что зерновое соглашение может не быть продлено Фурса отметил, что сейчас такой риск есть.

"Как всегда с россиянами риск есть, а будет, не будет ли она продолжена – я не знаю. В пятницу прозвучало это заявление Эрдогана, что он поговорил с Путиным и зерновое соглашение будет продолжено. Но потом Песков возразил, что россияне какое-то решение приняли, поэтому пока - тотальная неопределенность. Возможно, мы увидим повторную ситуацию минувшей осенью, когда Россия сопротивлялась, а Турция сказала, что зерновое соглашение действует", - отметил он.

Также инвестиционный банкир добавил, что на самом деле в последнее время россияне очень активно саботировали зерновую сделку и там движение было очень медленным.

"Поэтому так сразу мы ничего не поймем и экономического влияния сразу, даже если оно остановится, не будет. Однако, конечно, для нашей экономики важно, чтобы зерновой коридор работал", - подчеркнул он.

Однако Фурса особо отметил, что на жизнь рядового гражданина прекращение действия зернового соглашения никак не повлияет, однако это может оставить отпечаток на работе аграриев.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения".

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.