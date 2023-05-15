Для добычи и транспортировки газа: норвежская компания передала Укргаздобыче метанол

Об этом сообщил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

"Это критически важное сырье для добычи, подготовки и транспортировки природного газа, и оно уже доставлено в Украину. Мы очень благодарны нашим партнерам за помощь в столь тяжелое для Украины время", – отметил он.

Поставка метанола осуществляется при поддержке Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской Комиссии.

В Нафтогазе добавили, что впервые за время деятельности Укргаздобычи это сырье было доставлено из Европы по железной дороге.