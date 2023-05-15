Для добычи и транспортировки газа: норвежская компания передала Укргаздобыче метанол
Норвежская энергетическая компания Equinor предоставила АО "Укргаздобыча" (Группа Нафтогаз) две тонны метанола
Об этом сообщил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.
"Это критически важное сырье для добычи, подготовки и транспортировки природного газа, и оно уже доставлено в Украину. Мы очень благодарны нашим партнерам за помощь в столь тяжелое для Украины время", – отметил он.
Поставка метанола осуществляется при поддержке Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской Комиссии.
В Нафтогазе добавили, что впервые за время деятельности Укргаздобычи это сырье было доставлено из Европы по железной дороге.
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