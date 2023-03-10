Об этом пишут Reuters.

В Балтийском море датская полиция разыскивала яхту: это происходило на небольшом острове, находящемся недалеко от мест взрыва на "Северном потоке".

"Полиция разыскивала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре и может быть причастна к взрывам на газопроводах", - заявил высший руководитель острова Кристиансо Сорен Тим Андерсен.

По его словам, правоохранители разыскивали лодки, которые пришвартовались к Кристиансо 16-18 сентября. Датская полиция опрашивала местных жителей, собирала фото из гавани и анализировала данные из автомата для продажи билетов в порту.

Немецкий телеканал ARD и газета Zeit сообщили, что власти ФРГ смогли идентифицировать лодку, которая использовалась для диверсионной операции.

Согласно сообщениям, операцию по размещению взрывчатки на морском дне провели шесть человек, которые отплыли из Ростока 6 сентября и позже были обнаружены на датском острове Кристиансо.

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"Кристиансо является частью небольшого архипелага примерно в 18 км северо-восточнее острова Борнгольм в Балтийском море. Архипелаг с только 98 жителями является бывшей военно-морской крепостью, но остается под управлением министерства обороны Дании", - отметили журналисты.