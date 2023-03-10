Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Для диверсии на "Северных потоках" могли использовать яхту, полиция Дании разыскивала ее, - Reuters

Для диверсии на "Северных потоках" могли использовать яхту, полиция Дании разыскивала ее, - Reuters

10 мартa, 2023 пятница
11:40
Мир

Правоохранители Дании разыскивали яхту, предположительно перевозившую взрывчатку для организации диверсии на российских газопроводах "Северный поток"

Об этом пишут Reuters.

В Балтийском море датская полиция разыскивала яхту: это происходило на небольшом острове, находящемся недалеко от мест взрыва на "Северном потоке".

"Полиция разыскивала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре и может быть причастна к взрывам на газопроводах", - заявил высший руководитель острова Кристиансо Сорен Тим Андерсен.

По его словам, правоохранители разыскивали лодки, которые пришвартовались к Кристиансо 16-18 сентября. Датская полиция опрашивала местных жителей, собирала фото из гавани и анализировала данные из автомата для продажи билетов в порту.

Немецкий телеканал ARD и газета Zeit сообщили, что власти ФРГ смогли идентифицировать лодку, которая использовалась для диверсионной операции.

Согласно сообщениям, операцию по размещению взрывчатки на морском дне провели шесть человек, которые отплыли из Ростока 6 сентября и позже были обнаружены на датском острове Кристиансо.

Читайте также: "Северные потоки": что не так в расследованиях западных журналистов

"Кристиансо является частью небольшого архипелага примерно в 18 км северо-восточнее острова Борнгольм в Балтийском море. Архипелаг с только 98 жителями является бывшей военно-морской крепостью, но остается под управлением министерства обороны Дании", - отметили журналисты.

  • Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления . Уже 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
  • Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
  • Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
  • Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
  • СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в них след проукраинских сил, однако официальные лица стран советуют дождаться результатов следствия.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что до сих пор неизвестно, кто причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года.
газ
Дания
Читайте также:
9 мартa, 2023 четверг
В Болгарии кандидат в депутаты выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг, назвав его "фашистским"
ЗСУ
9 мартa, 2023 четверг
На Бахмутском направлении есть определенные изменения в боевых порядках ВСУ, – заместитель командира Кудряшов
9 мартa, 2023 четверг
Польша со Словакией согласились передать Украине истребители МиГ-29, - министр обороны Надь
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38
    Покупка 38
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 39.8
    Продажа 40.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
10 мартa
12:08
OPINION
Извращенная ракетная проекция Путина
11:52
Макрон назначил спецпосланника по вопросам помощи и восстановления Украины
11:46
В Украине готовят к запуску Тилигульскую ветровую электростанцию: что известно
11:33
Финляндия выделит Украине 29 млн евро гуманитарной помощи
11:18
Эксклюзив
Переломный момент на фронте заложит фундамент развития войны до конца 2023 года, - кандидат политических наук Жовтенко
11:08
Генерал Наев о работе мобильных огневых групп: "Удачная оптимизация ВСУ"
11:04
Парламент Грузии отклонил закон об "иноагентах" во втором чтении
10:56
Украинизируем железную дорогу: в Дии определили новое название и объявили об еще одном опросе
10:48
В Укрэнерго назвали регионы, где ситуация с электроснабжением остается сложной
10:36
Продавала воображаемое военное снаряжение для украинских воинов: одесситку приговорили к 5 годам за решеткой
10:18
РФ завела ракетоносители в пункты базирования, однако уровень угрозы высок, – Гуменюк
10:09
Капитан ВМС Италии получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России
10:07
OPINION
Ненависть – это беспомощность вместе со злобой
10:00
Пресс-релиз
Александр Свищев
Александр Свищев: российским и белорусским спортсменам на международной арене – Табу!
09:59
Обновлено
Российские войска обстреляли Запорожье: повреждена критическая инфраструктура
09:58
Актуальный курс валют в Украине: цена доллара и евро 10 марта
09:50
Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев
09:44
В немецком Гамбурге произошла стрельба, погибли прихожане церкви Свидетелей Иеговы
09:42
В Харькове после атаки РФ 9 марта без света остаются 470 тыс. потребителей, в области – 50 тысяч
09:26
В Киеве после российской атаки без теплоснабжения остаются 30% потребителей
09:19
Трамп и трансгендеры, промытые мозги и грибной Буратино – 5 книг о том, как переписывают историю
09:11
Британская разведка объяснила, почему интервал между волнами массированных атак России по Украине увеличился
09:08
Обновлено
Препятствовали заблаговременной обороне аэродрома с "Мрією" в Гостомеле: трем экс-руководителям ГП "Антонов" объявили подозрения
09:06
Ночью россияне атаковали Никопольщину: поврежден энергетический объект, частично обесточены три населенных пункта
08:57
Враг выпустил более 400 снарядов по Херсонщине: четыре человека погибли, среди раненых подросток
08:54
Эксклюзив
В Одессе местные власти выселяют из помещения волонтерский центр, - депутат райсовета Шульц
08:48
За сутки российские войска убили мирного жителя Донбасса, двое ранены
08:42
Маляр: войска РФ сосредотачивают основные усилия на захвате востока Украины
08:32
В Украине впервые за многие годы 9 марта не определили лауреатов Шевченковской премии
08:20
Си Цзиньпина в третий раз избрали на пост президента Китая
08:09
Apple готовит новый музыкальный стриминговый сервис: когда запустят
08:07
За сутки ВСУ ликвидировали 870 военных РФ, 34 крылатых ракеты, 7 танков и самолет
08:02
OPINION
В России уже ищут варианты на случай поражения
07:48
На протестах в Грузии задержали воевавшего за Украину добровольца: его преследовали
07:43
окупант
РФ размещает военных в жилых кварталах Рубежного и обстреляла временно оккупированные Олешки, чтобы дискредитировать ВСУ, - Генштаб
07:28
доллар
США и союзники заморозили активы российских олигархов на сумму свыше $58 млрд
06:57
Ллойд Остин
Министр обороны США призвал Израиль помочь Украине бороться за свободу и оказать помощь
06:44
Гендиректор Yasno объяснил, почему во время ракетных атак РФ свет выключается превентивно.
06:32
Российские войска готовятся возобновить наступательные операции под Угледаром, - ISW
06:30
Лига конференций: результаты всех матчей 9 марта
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV