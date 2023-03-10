Для диверсии на "Северных потоках" могли использовать яхту, полиция Дании разыскивала ее, - Reuters
Правоохранители Дании разыскивали яхту, предположительно перевозившую взрывчатку для организации диверсии на российских газопроводах "Северный поток"
Об этом пишут Reuters.
В Балтийском море датская полиция разыскивала яхту: это происходило на небольшом острове, находящемся недалеко от мест взрыва на "Северном потоке".
"Полиция разыскивала конкретную лодку, которая пришвартовалась здесь в сентябре и может быть причастна к взрывам на газопроводах", - заявил высший руководитель острова Кристиансо Сорен Тим Андерсен.
По его словам, правоохранители разыскивали лодки, которые пришвартовались к Кристиансо 16-18 сентября. Датская полиция опрашивала местных жителей, собирала фото из гавани и анализировала данные из автомата для продажи билетов в порту.
Немецкий телеканал ARD и газета Zeit сообщили, что власти ФРГ смогли идентифицировать лодку, которая использовалась для диверсионной операции.
Согласно сообщениям, операцию по размещению взрывчатки на морском дне провели шесть человек, которые отплыли из Ростока 6 сентября и позже были обнаружены на датском острове Кристиансо.
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"Кристиансо является частью небольшого архипелага примерно в 18 км северо-восточнее острова Борнгольм в Балтийском море. Архипелаг с только 98 жителями является бывшей военно-морской крепостью, но остается под управлением министерства обороны Дании", - отметили журналисты.
- Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления . Уже 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
- Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
- Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
- Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
- СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в них след проукраинских сил, однако официальные лица стран советуют дождаться результатов следствия.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что до сих пор неизвестно, кто причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года.
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