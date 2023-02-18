Для дискредитации ВСУ оккупанты обстреливают подконтрольные им территории Херсонщины, - Генштаб
С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий
Об этом сообщили 18 февраля в вечерней сводке Генштаба.
В частности добавляется, что поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения.
Российская Федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов по территории Украины
РФ в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинск Донецкой области.
"В результате чего есть повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сообщении.
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Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.
Купянское и Лиманское направления: противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.
Бахмутское направление: обстрелы получили более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.
Авдеевское и Шахтерское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.
Запорожское направление: пострадали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье - Запорожской.
Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Громадное и Берегово Херсонской области.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также уничтожила 2 крылатые ракеты "Калибр"
"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Силами обороны в течение текущих суток уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника.
- В субботу, 18 февраля, в результате ракетного удара по Хмельницкому были ранены два человека и повреждены окна и балконы в 10 многоэтажках.
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