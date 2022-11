Для детей начальной школы создали цифровую библиотеку

Об этом говорится на сайте МОН.

Министерство образования и науки Украины в партнерстве с организацией "Save the Children" запустили в работу бесплатное приложение "Library For All". Приложение может работать автономно, поэтому "поможет детям продолжать обучение независимо от места пребывания".

"Онлайн-библиотека содержит украиноязычные книги для детей начальной школы. Книги на украинском языке охватывают широкий спектр интересов, чтобы заинтересовать каждого ребенка и продолжать воспитывать любовь к чтению", - говорится в сообщении пресс-службы МОН.

Приложение можно загрузить по ссылке .

22 ноября Министерство образования и науки Украины сообщало , что специалисты рассматривают вариант проведения усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ) вместо ВНО. Это обосновывается ситуацией безопасности в стране.

В тот же день Украина стала членом Глобального партнерства в области образования (GPE) и сможет получить грантовую помощь в размере $43 млн.

