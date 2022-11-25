Для детей начальной школы создали цифровую библиотеку
Организация "Save the Children" и МОН создали бесплатное приложение-библиотеку с книгами для школьников начальных классов
Об этом говорится на сайте МОН.
Министерство образования и науки Украины в партнерстве с организацией "Save the Children" запустили в работу бесплатное приложение "Library For All". Приложение может работать автономно, поэтому "поможет детям продолжать обучение независимо от места пребывания".
"Онлайн-библиотека содержит украиноязычные книги для детей начальной школы. Книги на украинском языке охватывают широкий спектр интересов, чтобы заинтересовать каждого ребенка и продолжать воспитывать любовь к чтению", - говорится в сообщении пресс-службы МОН.
Приложение можно загрузить по ссылке .
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- В тот же день Украина стала членом Глобального партнерства в области образования (GPE) и сможет получить грантовую помощь в размере $43 млн.
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